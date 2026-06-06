Rubio felicita Jansa tras la formación de Gobierno y espera una cooperación estrecha entre EEUU y Eslovenia

El Departamento de Estado estadounidense ha reconocido este viernes la legitimidad del "recién confirmado" Gobierno de Eslovenia, que estará liderado por el ultraconservador Janez Jansa, y ha puesto de manifiesto su deseo de estrechar lazos y trabajar conjuntamente en materia de seguridad y energía, entre otros.

"Felicitamos al Primer Ministro Janez Jansa y al recién confirmado Gobierno de Eslovenia. Estados Unidos espera con interés una estrecha cooperación para impulsar nuestras prioridades compartidas, entre las que se incluyen la defensa, la resiliencia energética, la estabilidad regional y la prosperidad mutua", ha manifestado el secretario de Estado, Marco Rubio, en un breve comunicado compartido en la página web del Departamento.

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Estas palabras llegan dos semanas después de que el presidente del Partido Democrático de Eslovenia (SDS) se convirtiera en nuevo primer ministro tras lograr su cuarto mandato para formar Gobierno tras una votación en la Asamblea Nacional eslovena.

Todo ello después de un empate técnico entre el partido Movimiento Libertad (GS, por sus siglas en esloveno) y el SDS en las elecciones legislativas del pasado 22 de marzo, en las que el primero se hizo con 29 escaños, mientras que el segundo se quedó a tan solo un asiento de empatar con la formación del entonces primer ministro interino, Robert Golob.

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Asimismo, la acogida de Wshington al nuevo Ejecutivo esloveno llega después de que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunciara este jueves que Israel abrirá su primera embajada en Liubliana, la capital de Eslovenia, tras las elección de Janez Jansa como primer ministro de Eslovenia.