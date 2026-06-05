Muere una palestina y otros 15 resultan heridos en un bombardeo de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Una palestina de 18 años ha muerto y otras 15 personas han resultado heridas este viernes a causa de un bombardeo de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, la joven, identificada como Bushra Hani Hasán al Barahma, ha muerto en un bombardeo perpetrado por un dron contra los alrededores de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino. Un total de 15 personas han sido hospitalizadas, sin detalles sobre la gravedad de sus heridas.

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Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves a 947 los muertos y a 2.935 los heridos a causa de los ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, antes de agregar que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.956 fallecidos y 173.043 heridos en el enclave.