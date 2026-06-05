El vehículo privado cae un 36% este viernes en Madrid y ayer bicimad batió su récord con cerca de 70.000 usos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha agradecido a la ciudadanía y a las empresas la apuesta por el teletrabajo que se ha hecho de cara a la visita del Papa León XIV y que se ha traducido en que el vehículo privado ha caído un 36% este viernes y ayer bicimad batió su récord en la serie histórica con cerca de 70.000 usos.

Desde los Jardines de Cecilio Rodríguez, donde se ha reunido con los representantes de los servicios operativos, el alcalde ha querido comenzar dando las gracias a los madrileños por su "infinita generosidad al haber acogido los consejos dados desde el Ayuntamiento de Madrid pidiendo condiciones de teletrabajo y flexibilidad y que se utilizara el transporte público".

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No ha obviado que son "días muy complicados y muy difíciles" y que los montajes de infraestructuras han hecho que "la movilidad de la ciudad se haya visto reducida considerablemente". "Hasta tal punto los madrileños han acogido las recomendaciones y han tenido la generosidad con la ciudad de Madrid que hoy ha habido un descenso del 36% en la utilización del vehículo privado en comparación con el mismo día de la semana pasada", ha cifrado el regidor.

"Estamos hablando de que uno de cada tres madrileños ha dejado de utilizar el vehículo privado en un día tan señalado y tan complejo, precisamente el día previo a la llegada del Santo Padre", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que se les acaban "las palabras de agradecimiento y de orgullo por una ciudadanía tan comprometida con la ciudad".

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En cuanto al transporte público, la Empresa Municipal de Transportes ha mantenido "el mismo nivel de ocupación o ligeramente superior al nivel de ocupación que tuvo hace una semana".