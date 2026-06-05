MSF denuncia una intensificación de ataques con drones en Darfur (Sudán) con 116 heridos atendidos en solo un mes

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado este jueves que su personal ha atendido en el último mes a 116 personas heridas por ataques de drones en la localidad de Tina, situada en la región sudanesa de Darfur --y próxima a la frontera con Chad--, en lo que ha calificado como una intensificación de estas agresiones.

El hospital de Tiné --ciudad contigua del lado chadiano de la frontera--, donde proporciona atención médica MSF, "ha atendido a 116 personas heridas por estos ataques" desde comienzos de mayo, ha señalado la ONG en un comunicado en el que advierte que "solo entre el 17 y el 26 de mayo se registraron 69 ingresos".

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Además, ha señalado un ataque contra "un puesto de café muy concurrido del mercado de Tina, lo que provocó la llegada de 35 personas heridas en un solo día", el 24 de mayo. "Tres de ellas fueron declaradas muertas a su llegada al hospital y, según los informes, varias más murieron en el lugar del ataque. Entre las víctimas había mujeres y niños", agrega la nota.

"En los últimos días estamos viendo un número cada vez mayor de mujeres y niños entre las personas heridas", ha advertido el coordinador general de MSF en Chad, Issiaka Abdou, que ha subrayado que "el 26 de mayo, todas las personas atendidas tras los ataques con drones eran civiles". "Esto demuestra hasta qué punto la población que vive en esta zona fronteriza está expuesta a la violencia", ha agregado.

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Asimismo, ha denunciado que los sanitarios están "recibiendo pacientes tras horas de viaje, a menudo en condiciones extremadamente difíciles y críticas". "Las lesiones que tratamos suelen ser muy graves, como quemaduras severas, traumatismos causados por explosiones y múltiples heridas", ha lamentado, mencionando en concreto el caso de "un niño con quemaduras graves en la cara, los brazos y las piernas". "Cada retraso en la evacuación reduce las posibilidades de supervivencia de las personas más gravemente heridas", ha subrayado.

Para mayor gravedad, el coordinador del proyecto de MSF en Tiné, Cissé Boucari Hamadoum, ha indicado que "los centros de salud de esta región trabajan en un contexto extremadamente difícil, con enormes necesidades y recursos muy limitados". "A pesar de estas limitaciones, nuestros equipos siguen prestando atención médica de emergencia y respondiendo a las llegadas masivas de personas heridas, en coordinación con las autoridades sanitarias de Chad", ha añadido, en cambio.

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Médicos Sin Fronteras, que ha precisado que, cuando es necesario, organiza la derivación de los casos más graves a otros centros de salud, incluidos hospitales en la capital regional, Abéché, ha señalado que "la región fronteriza entre Chad y Sudán se ve gravemente afectada por el conflicto en Darfur, el desplazamiento forzado de la población y el acceso limitado a servicios esenciales, incluida la atención sanitaria". "Los ataques repetidos están agravando aún más una situación humanitaria ya de por sí crítica", ha denunciado.

La ONG ha aludido así a la grave situación derivada del conflicto desatado el 15 de abril de 2023 entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que han sumido al país en una guerra civil y una enorme crisis humanitaria.

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La guerra estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del entonces presidente del país, Omar Hasán al Bashir, un proceso ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.

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