Mar Flores se sincera sobre su relación con su hijo Carlo Costanzia: "Los dos estamos en un punto..."

Embajadora de Redken, Mar Flores no se ha perdido este jueves la inauguración de la primera pop-up de la marca capital en Madrid junto a otros rostros conocidos como Alice Campello, Inés García -que ha debutado ante las cámaras tras confirmar su relación con Lamine Yamal-, Lidia Torrent y Jaime Astrain, o Claudia Martínez.

En clave 'rockera' con falda tubo y cazadora de cuero negras, y una original camiseta con aplicaciones metálicas, la modelo ha adelantado sus planes para estas vacaciones y, tras las especulaciones surgidas a raíz de su sonada ausencia en la presentación del libro de Alejandra Rubio en la Feria del Libro -a la que en cambio sí asistió su exmarido Carlo Costanzia di Costigliole- se ha sincerado sobre en qué punto está su relación con su hijo, revelando que Carlo será el próximo protagonista de su podcast '¿Qué habrías hecho mejor?' con una conversación "profunda" que "sorprenderá" y mucho.

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"El verano bien, como siempre, familiar y en Ibiza. Estaremos como siempre todos juntos, iremos viendo a la familia, recibiendo amigos... es lo mejor que se puede hacer" nos ha contado, reconociendo que aunque es de las que intenta "desconectar" del teléfono cuando no está trabajando, "con tantos niños no puedo porque luego no sé dónde están".

"Ha sido un año con varios proyectos muy bonitos: el libro, el podcast, televisión, las campañas... sí necesito un poquito descansar y la verdad que creo que este verano va a ser muy especial" ha confesado, desvelando que es durante las vacaciones cuando "me dedico mucho a mí. Salgo bastante poco, y utilizo el verano para ver a mis amigos de día, hacer mucho deporte, técnicas nuevas de relajación, de yoga, un calendario de alimentación especial... más centrado en mí".

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Pero antes de que lleguen las vacaciones, este sábado estará firmando ejemplares de sus memorias 'Mar en calma' en la Feria del Libro de Madrid. "Estoy muy contenta, la verdad que ya tuve la experiencia de firmar en San Jordi, y es una experiencia muy bonita, en Madrid nunca lo he hecho, y este fin de semana estaré ahí para recibir a las personas que quieran venir a comprar el libro. Ya pasamos la segunda edición, ya estoy muy contenta con las ventas y sobre todo con el cariño que he recibido de todo el mundo" ha expresado.

También continúa con su podcast y, como ha revelado "he tenido una conversación muy interesante con mi hijo Carlo. Y yo creo que no es tanto el personaje, sino la persona. Y bueno, yo creo que vamos a dejarlo como de sorpresa". "Tenéis que verlo, saldrá el lunes que viene. No ha servido para conocerle mejor porque ya nos conocemos mucho, pero a mí me ha servido para poder charlar con él y preguntarle cosas que a lo mejor no se las hubiera preguntado tan directamente. Y sus respuestas han sido largas" ha confesado.

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Y, respecto a sí es "más cómodo" hablar públicamente con Carlo, Mar ha explicado que "no es más fluido, es distinto. Yo creo que también estamos los dos en un momento muy bonito personalmente. Él muy pleno a nivel familiar y yo también muy pleno a nivel familiar. Está disfrutando del amor de su vida, de sus hijos. Y yo, pues el amor el mi vida y mis hijos ya han pasado y han crecido. Pero yo creo que los dos estamos en un punto donde nos encontramos muy bien. Os animo a verlo el lunes que viene".

Hablando de amor, la modelo ha dejado la puerta abierta a volver a enamorarse asegurando que "estoy de momento muy centrada en mí y yo creo que eso es lo importante. No hay que esperar, las cosas que tienen que llegar, llegan. Y por supuesto, si llega, pues fenomenal".

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Por último, y tras confirmar que Alejandra sí que la invitó a la presentación de su libro, ha querido aclarar su negativa a hablar de su nuera ante las cámaras: "Es que yo no voy a entrar en estas cosas y no estaba molesta. Simplemente, con un tono un poco más serio os dije, ya está bien, porque ya dije a principio de año que no quería hablar de otras personas que no fuera yo. Creo que es la manera de cortar eso y dejar a los personajes famosos o a las personas que queréis preguntar y preguntarles a ellos directamente. Yo no voy a hablar por boca de nadie. Pero, por supuesto, sabía que se iba a presentar el libro, me habían enviado la invitación y yo lo que deseo es que sea un éxito. Porque al fin al cabo, es un proyecto profesional muy bonito" ha zanjado, dejando claro que a su vez ella ha invitado a Carlo y a su novia a su firma en la Feria del Libro.