La Policía española no detecta movimientos contra el papa, que llega este sábado a Madrid

Madrid, 5 jun (EFE).- La Policía española asegura que no se han detectado "movimientos en contra del pontífice" y que confía plenamente en sus capacidades y el trabajo realizado durante meses para preparar la visita de León XIV a España, que durará 7 días y contará con 24 actos en 4 ciudades del país.

Con 13.500 efectivos de varios cuerpos liderados por un despliegue de 11.000 policías nacionales, el jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Francisco López Gordo, dice en una entrevista con EFE en la víspera de la llegada del papa a Madrid que "posiblemente la visita de su santidad sea el dispositivo más importante y de mayor calado que" han podido afrontar.

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La Policía lleva desde enero trabajando de forma muy intensa en la preparación de este dispositivo y el análisis de todos los escenarios de riesgo y sus respuestas, incluso las que se darían a situaciones que, a priori, no van a suceder.

Los riesgos de esta visita son "muy variables", añade López Gordo, que desgrana algunas de las amenazas analizadas. "En primer lugar y evidentemente trabajamos siempre con el riesgo de atentado. Es una figura de primer relieve y de importancia de riesgo terrorista", advierte.

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España se sitúa actualmente en un nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista, en una escala de 5.

Quien es uno de los mandos al frente de esta operación de seguridad señala que León XIV "no es una figura que en este momento genere grandes conflictos", antes de apostillar que la posibilidad de atentado no se ciñe al papa, pues se puede extender a los espacios públicos con concentración de fieles.

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Además, al tratarse de un acontecimiento de "gran visibilidad", personas u organizaciones pueden aprovechar para mostrar sus reivindicaciones aunque nada tengan que ver con un posible rechazo a la presencia del papa o la Iglesia.

Junto a estos eventuales "oportunistas", la Policía también trabajó en respuestas ante otras situaciones como puedan ser los accidentes y que pueden generar "conflicto" en materia de seguridad, como la caída de algún elemento de un escenario.

Aunque es "imposible abarcar y prever todo", se muestra seguro de que la Policía tiene los mecanismos suficientes tanto en materia de seguridad ciudadana como del servicio de Inteligencia y otras unidades para que todo salga bien.

El comisario resalta que la visita del papa ha supuesto para la Policía un desafío logístico sin precedentes al incluir en su viaje actos en las islas Canarias, en el océano Atlántico, que han obligado a trasladar en dos barcos y en un avión del Ejército que salen desde la península furgonetas, vehículos pesados, arcos de seguridad y "aparataje" técnico.

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En total 170 vehículos y 16 perros de la unidad canina ya están en Canarias, a los que se sumarán un millar de policías que volarán a ese archipiélago una vez León XIV abandone Madrid el día 9 y se traslade a Barcelona antes de llegar a Gran Canaria el día 11. EFE

(foto)(vídeo)