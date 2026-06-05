Agencias

Bolsa de Londres cierra casi plana (+ 0,07 %) tras la caída de Wall Street y las mineras

Guardar
Google icon

Londres, 4 jun (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este viernes casi plana, con una ligera subida del 0,07 %, tras la caída de Wall Street por unos datos de empleo estadounidenses mejores de lo esperado y a pesar la debilidad de los valores mineros.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 7,73 puntos hasta 10.368,05, mientras que el secundario, el FTSE 250, descendió un 1,04 %, hasta 23.060,74 puntos.

En este contexto, la tabacalera Imperial Brands fue la mayor beneficiada del día en el parqué londinense, con un aumento del 2,79 %, seguido de la multinacional Unilever, que agregó un 2,71 % y la empresa gestora de la Bolsa de Londres, London Stock Exchange Group, que creció un 2,42 %.

PUBLICIDAD

Por el contrario, el sector más perjudicado en la City este viernes fue el minero, encabezado por Fresnillo (-6,22 %), Endeavour Mining (-5,89 %), Antofagasta (-5,70 %), y Anglo American (-5,16 %) que coparon el podio de perdedores con amplias caídas. EFE

Últimas Noticias

La ONU avisa de crecientes necesidades humanitarias en el Líbano y pide otros 330 millones

Infobae

Trump celebra los datos de empleo en EEUU, pero lamenta que Wall Street no acompañe

Trump celebra los datos de empleo en EEUU, pero lamenta que Wall Street no acompañe

La UE descarta restricciones de viaje por el ébola porque el riesgo es "muy bajo"

Infobae

El alcalde de Santa Perpètua (Barcelona) descarta un confinamiento por el incendio: "No es tóxico"

El alcalde de Santa Perpètua (Barcelona) descarta un confinamiento por el incendio: "No es tóxico"

Aoun acusa a Irán de usar Líbano como "moneda de cambio" en sus conversaciones con EEUU

Aoun acusa a Irán de usar Líbano como "moneda de cambio" en sus conversaciones con EEUU