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El alcalde de Santa Perpètua (Barcelona) descarta un confinamiento por el incendio: "No es tóxico"

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El alcalde de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), Juan Carlos Mingueza, ha descartado el confinamiento de la población por el incendio declarado este viernes sobre las 15 en la planta de automoción Honda del polígono Torre del Rector: "No es tóxico", ha afirmado en referencia a la columna de humo.

En declaraciones a '3Cat' recogidas por Europa Press, Mingueza ha asegurado que está en contacto permanente con los cuerpos de emergencias, después de que los Bombers de la Generalitat han ordenado la evacuación de los trabajadores de la planta, unos 150, así como de las naves más cercanas por una eventual propagación.

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A las 17.55 horas hay 28 dotaciones de bomberos que tratan de controlar el fuego en el interior y cubierta de la nave, que ha acabado colapsando.

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