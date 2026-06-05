La Fundación Repsol reconoce 46 centros educativos por su compromiso con la transición ecológica

La Fundación Repsol ha dado a conocer los 46 centros educativos finalistas de sus Premios Zinkers que reconocen el compromiso con la transición ecológica. Los ganadores recibirán un premio de 2.500 euros cada uno para desarrollar un proyecto para los fines de interés general del centro educativo.

Además, dos docentes de cada uno de los centros premiados asistirán a las jornadas de innovación educativa y a la gala de entrega de premios, que se celebrará el 25 de junio en Madrid.

Durante el acto se anunciará también el ganador absoluto de cada categoría, que recibirá una dotación económica de 15.000 euros.

Zinkers cuenta con cerca de 8.000 centros educativos de Primaria, Secundaria y FP registrados en España, más de 180 pertenecen a Cantabria lo que supone un 47,2% del total de los centros de la comunidad.

PROYECTOS CÁNTABROS GANADORES

En Cantabria, el colegio San José-Niño Jesús de Reinosa ha sido el ganador en la categoría de Primaria; el San José de Santander, en la de Secundaria; Corazón de María de San Vicente de la Barquera, en la de FP de Grado Medio y el Centro Integrado de FP No1 de Santander, en las categorías de FP de Grado Medio y Grado Superior.

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El colegio San José-Niño Jesús de Reinosa ha ganado en Primaria con un proyecto educativo STEAM y de Aprendizaje-Servicio que acerca al alumnado a las energías renovables, con especial atención a la solar como herramienta de aprendizaje y transformación social.

La iniciativa une sostenibilidad, innovación y solidaridad al trasladar lo aprendido en el aula a acciones con impacto real dirigidas a niños hospitalizados y personas en situación de vulnerabilidad.

Su enfoque interdisciplinar y comunitario convierte la propuesta en una experiencia educativa integral que conecta ciencia, tecnología y compromiso social para el cuidado del planeta y de las personas.

En Secundaria, el reconocimiento ha recaído en el colegio San José de Santander por el proyecto 'San José Actúa: manifiesto por un futuro sostenible', una iniciativa impulsada por los alumnos de Cuarto de ESO para reforzar el compromiso de toda la comunidad educativa con la sostenibilidad.

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El proyecto parte de la idea de que "cuidar el planeta ya no es una opción". Para ello, plantea una encuesta al alumnado y una auditoría de sostenibilidad del centro que permitirá identificar problemas ambientales y conocer mejor la realidad del colegio.

En FP de Grado Medio, el centro Corazón de María, de San Vicente de la Barquera, ha sido reconocido por 'Café 3C: Circular, Consciente y Comunitario', un proyecto que transforma los posos de café de cafeterías en abono ecológico mediante un sistema gratuito de recogida, reduciendo residuos y fomentando la economía circular.

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La propuesta incorpora además una dimensión social al reinvertir parte de los beneficios en mejorar la ergonomía y el bienestar del equipo, al tiempo que impulsa la colaboración con negocios locales y la creación de empleo verde. Con criterios ASG e indicadores de seguimiento, plantea un modelo escalable, viable y sostenible.

También en FP Grado Medio, el Centro Integrado de FP Nº1 de Santander ha sido premiado por 'EcoStep Energy. Plan de Sostenibilidad Empresarial 2026-2031', una propuesta que integra la sostenibilidad en una empresa del sector cerámico mediante eficiencia energética, reducción de recursos y residuos, y mayor transparencia en la gestión.

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El proyecto suma además una línea innovadora, 'EcoStep Kinetic', centrada en el desarrollo de baldosas capaces de generar energía con la pisada para aplicaciones de baja potencia en edificios.

En FP de Grado Superior, el premio ha sido para el Centro Integrado de FP Nº1 de Santander por 'SOLAREST: Plan de Sostenibilidad Empresarial', una iniciativa que incorpora la sostenibilidad a una empresa industrial del sector de la protección solar a través de la economía circular, la eficiencia energética y el uso de materiales sostenibles.

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La propuesta añade además innovación con el desarrollo de estores fotovoltaicos capaces de generar energía renovable y se completa con medidas de bienestar laboral, gobernanza ética y objetivos medibles para asegurar un impacto real en el tiempo.