La erupción de volcán Lewotobi Laki-Laki obliga al cierre de un aeropuerto en Indonesia

Yakarta, 5 jun (EFE).- El volcán Lewotobi Laki-Laki, en la isla oriental de Flores, en Indonesia, ha registrado este viernes varias erupciones que alcanzan hasta 2,5 kilómetros de altura sobre el cráter, lo que obligó al cierre del aeropuerto local de Frans Seda, situado a unos 60 kilómetros de distancia.

La agencia de vulcanología informó de que las erupciones comenzaron cerca de las 7.00 hora local (23.00 GMT del jueves) y se prolongaron en algunos casos durante más de tres minutos.

Del volcán, de 1.584 metros de altura, ha salido una densa columna de ceniza de color gris, que ha alterado la visibilidad en áreas cercanas, por lo que las autoridades del aeropuerto Frans Seda, situado en la ciudad de Maumere, anunciaron el cierre de operaciones.

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La medida se mantendrá al menos hasta las 6.00 hora loca del sábado (22.00 GMT del viernes) y ya ha causado la cancelación y reprogramación de al menos seis vuelos.

En julio pasado el volcán registró su mayor erupción desde 2023, con una densa columna de ceniza que se elevó unos 18 kilómetros sobre el cráter, ante lo cual las autoridades decretaron el máximo nivel de alerta.

El Lewotobi Laki-laki, al sureste de la isla de Flores, registra frecuente actividad y a veces altera la normalidad en Indonesia, como el pasado 17 de junio, cuando una erupción provocó la cancelación de más de treinta vuelos desde y hacia la turística isla de Bali.

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A mediados de noviembre de 2024, registró una serie de erupciones que dejaron nueve muertos.

Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los que al menos 129 continúan activos y 65 están calificados de peligrosos.

El país se asienta dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría de escasa magnitud. EFE

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