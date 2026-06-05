Merz dice que Alemania volverá a optar a un puesto no permanente en Consejo de Seguridad

Tivat (Montenegro), 5 jun (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió este viernes a su ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, después de que la candidatura de Alemania fracasara esta semana en la votación para un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, plaza a la que Berlín volverá a aspirar en el periodo 2035-36.

"Queremos hacerlo mejor la próxima vez" y "ahora vamos a encargar un análisis detallado al Ministerio de Asuntos Exteriores", dijo Merz en Tivat, en el marco de la cumbre UE-Balcanes, en unas declaraciones a la prensa alemana en las que arropó al ministro y defendió los esfuerzos de Berlín en su candidatura fallida en la ONU.

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"Tanto el ministro de Asuntos Exteriores, Johan Wadephul, como yo personalmente que hemos hecho todo lo posible para que esta candidatura tuviera éxito", abundó Merz.

El canciller indicó además que "para el periodo 2035-36" su país preparará una nueva candidatura "bien, desde el principio, con una perspectiva a más largo plazo".

Merz también agradeció el "gran compromiso durante más de un año" de su titular de Exteriores con la candidatura alemana.

El canciller explicó la derrota en la votación en la ONU de esta semana por "el poco tiempo" con el que contó su Gobierno para lanzar al éxito la candidatura, pero se mostró optimista de cara a futuras opciones de Alemania en el Consejo de Seguridad.

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"Repito, lo haremos mejor la próxima vez", enfatizó.

El canciller analizó así el fracaso en la ONU vivido por el Ejecutivo después de que el jueves comenzaran a escucharse en el debate público nacional opiniones como la del exasesor de Política Exterior de la excanciller Angela Merkel, Christop Heusgen, quien expuso entre los errores de la candidatura de Berlín la actitud que ha tenido Alemania ante la guerra de Gaza.

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