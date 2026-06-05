El alemán Alexander Zverev cumple pronósticos y se mete en la final masculina

El tenista alemán Alexander Zverev se ha clasificado este viernes para la final individual masculina del torneo de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa en París (Francia) sobre tierra batida, gracias a su victoria por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 ante el checo Jakub Mensik.

En la Pista Philippe-Chatrier, los primeros compases del encuentro auguraron un duelo intenso entre dos contendientes con saques poderosos. Fue a partir del cuarto juego cuando mejor exprimió esa arma 'Sascha' Zverev, pero Mensik aguantó muy bien el tipo e incluso al resto tuvo en el octavo un 15-40 que obligó a su adversario a reaccionar rápidamente.

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Dicho y hecho, Zverev neutralizó esas dos y otra bola de rotura para mantener la igualdad en el set (4-4), luego ni se inmutó pese a ceder en blanco el siguiente servicio restando y volvió a igualar el marcador con su fiable saque (5-5), justo antes de dar un giro de timón aprovechando la única bola de 'break' (6-5) que dispuso en toda la primera manga.

De inmediato el alemán se la apuntó a su casillero, tras poco más de una hora transcurrida, y al poco de iniciar el segundo set demostró de nuevo su eficiencia. Iba 1-1, en el tercer juego se colocó 15-40 y con eso le bastó para aventajarse con otro 'break' que consolidó enseguida (3-1) para allanar su camino, aún más liso tras otra rotura para el 5-2.

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Pese a la superioridad del germano en el tanteador, Mensik exhibía golpes certeros desde el fondo, dejadas precisas y escasas pero atinadas subidas a la red, y además no se veía demasiado exigido físicamente. No estaba siendo un duelo de correr más, sino de correr mejor, y el inicio del tercer set continuaba con esa idea hasta que su cuello se resintió.

Habiendo transcurrido pocos juegos, el checo pidió asistencia médica e incluso se marchó un rato corto al vestuarios para ser mejor atendido, volviendo de ahí con tantas energías renovadas que se puso por delante en el marcador parcial (2-3) y quebró el servicio de Zverev para animar el cotarro, pues conservó su puntería y solidez hasta amarrar ese set.

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Aun así, Zverev lleva días como gran favorito al título entre los pronósticos de muchos expertos y cumplió con ello porque de arranque en la cuarta manga estuvo imperial al servicio y conciso al resto, firmando un 'break' en el segundo juego que justo después consolidó para ponerse 3-0.

Mensik bastante había resistido en sus peloteos feroces al teutón, quien aceleró hasta cerrar la victoria en tres horas y un minutos para así meterse en su cuarta final de un torneo del 'Grand Slam', la segunda en Roland Garros tras la perdida frente al español Carlos Alcaraz en el año 2024.

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