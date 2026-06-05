El español De la Puente pierde la semifinal individual y la final de dobles en silla en París

El tenista español Martín de la Puente encajó este viernes una dolorosa doble derrota en la semifinal del torneo individual en silla de Roland Garros y, a continuación, en la final del dobles junto a Stéphane Houdet.

El gallego topó en semifinales con el número uno del mundo, el japonés Tokito Oda, por 7-6(4) y 6-2, igualado sobre todo el primer set pero de nuevo esquivo el partido contra el tenista asiático.

Poco después, De la Puente volvió a la tierra francesa en busca de su tercer título de 'Grand Slam' de dobles en silla pero perdió ante los británicos Alfie Hewett y Gordon Reid, también primeros cabezas de serie, por 6-2 y 6-3.

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