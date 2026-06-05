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El español De la Puente pierde la semifinal individual y la final de dobles en silla en París

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El tenista español Martín de la Puente encajó este viernes una dolorosa doble derrota en la semifinal del torneo individual en silla de Roland Garros y, a continuación, en la final del dobles junto a Stéphane Houdet.

El gallego topó en semifinales con el número uno del mundo, el japonés Tokito Oda, por 7-6(4) y 6-2, igualado sobre todo el primer set pero de nuevo esquivo el partido contra el tenista asiático.

Poco después, De la Puente volvió a la tierra francesa en busca de su tercer título de 'Grand Slam' de dobles en silla pero perdió ante los británicos Alfie Hewett y Gordon Reid, también primeros cabezas de serie, por 6-2 y 6-3.

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