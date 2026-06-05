El ERE en Amex GBT se cierra con la salida de 116 trabajadores en España, un 35% del área de Corporate Travel

El expediente de regulación de empleo (ERE) de Amex GBT se ha cerrado finalmente con la salida de 116 trabajadores en España, un recorte que representa el 35% de empleados del área de Corporate Travel, según un comunicado de CCOO.

Este ajuste de la plantilla responde, tal y como ha informado el sindicato, a una estrategia de deslocalización a corto plazo de los servicios de viajes corporativos de la empresa a países como México y la India.

La fecha de salida de los empleados se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre, una situación que "genera una situación de angustia prolongada para la plantilla", ha criticado CCOO.

"Además, el progresivo desvío de clientes a herramientas online y el traspaso de clientes a otras agencias del grupo dejan un futuro incierto para los empleados que, tras este despido colectivo, aun conserven sus puestos en la empresa", ha añadido.

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En este contexto, desde CCOO también ha manifestado un "profundo descontento" con cómo Amex HBT está manejando la comunicación a los empleados sobre la situación actual y futura de sus puestos de trabajo.

Bajo este punto, ha criticado las dos sesiones informativas de la firma, una vez cerrado el acuerdo el pasado 18 de mayo, por la inclusión de solo preguntas por escrito y las contestaciones de "forma sesgada y selectiva" en algunos casos y sin turnos de réplicas, además de solo respuestas en inglés en la primera sesión.

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