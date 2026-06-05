ONU: Puede haber larga crisis de desplazados en Líbano incluso tras cese de hostilidades

Ginebra, 5 jun (EFE).- La ofensiva militar de Israel ha provocado el desplazamiento de un millón de personas en el Líbano, de las cuales el 52 % son mujeres y niños, una situación que puede perdurar en el tiempo incluso tras un eventual cese de las hostilidades, sostuvo hoy el representante humanitario de la ONU en este país, Imran Riza.

Al término del conflicto anterior, a finales de 2024, 68.000 desplazados en el Líbano no pudieron regresar porque la inseguridad era demasiado grave o porque sus pueblos habían sido destruidos.

En base a lo que ocurrió en ese entonces y al hecho de que los ataques de ahora son más amplios y las órdenes de evacuación más extensas, Riza señaló que se estima que una vez que el conflicto cese habrá, como mínimo, unas 200.000 personas que no podrán retornar a donde vivían por las mismas razones.

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"Pero probablemente sean más, lo que significa que tendremos un desplazamiento de largo plazo", señaló.

Desde Beirut por teleconferencia, Riza habló a la prensa sobre la nueva petición de fondos que se ha presentado a los países para que ayuden a Líbano a atravesar la grave situación humanitaria provocada por este conflicto, fuertemente ligado con la guerra en Oriente Medio.

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En los tres últimos meses, los donantes aportaron 186 millones de dólares para que el gobierno y las entidades humanitarias puedan responder a las necesidades más de 680.000 personas en el Líbano, pero en vista del alargamiento del conflicto "las necesidades humanitarias aumentan cada día", señaló el responsable de la ONU para el Líbano.

La organización ha presentado por esta razón una solicitud por 331 millones de dólares adicionales, dinero que permitiría "salvar 1,4 millones de vidas".

La situación actual indica que entre marzo y agosto habrá 1,4 millones de personas necesidades de ayuda humanitaria en el Líbano y que la gran mayoría de éstas afrontará una situación de fuerte inseguridad alimentaria.

Además, el llamamiento busca financiar actividades para suplir en algo la interrupción de los servicios de salud y ayudar a la gente a tener acceso a alimentos, agua y algún tipo de refugio. EFE