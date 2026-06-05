El Ejército israelí mata a un joven palestino durante una redada en Cisjordania

Un palestino de 18 años ha sido asesinado en la noche de este jueves en el marco de una redada perpetrada por el Ejército israelí en la localidad de Beitín, en el este de la ciudad cisjordana de Ramala, durante la cual se han producido enfrentamientos entre las fuerzas de Israel y residentes de la zona.

El joven, que responde al nombre de Haizam Ezedine Omar Hmeida, tenía 18 años y habría fallecido por cuenta de los disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), quienes retienen su cadáver, según ha informado el Ministerio de Salud de Palestina y recoge la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

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La redada se habría desatado cuando miembros de las FDI irrumpieron en la localidad de Beitín, desatando unos enfrentamientos con los residentes que derivaron en disparos, gases lacrimógenos y lanzamiento de granadas aturdidoras, amén de un incendio en terrenos agrícolas de la zona, ha agregado la referida agencia citando a fuentes locales.

Por su parte, el Ejército Israel ha confirmado la "eliminación" de un "terrorista" que, según ha precisado en un mensaje en redes sociales, "lanzó cócteles molotov hacia una carretera principal cerca del pueblo de Beitín".

"Durante una operación focalizada de las fuerzas de la Unidad 636 en el área del pueblo de Beitín, en la Brigada Benjamín, los combatientes identificaron hace poco a varios terroristas que arrojaron botellas incendiarias hacia vehículos israelíes en una carretera principal", ha indicado la portavocía de las FDI agregando que los combatientes "dispararon hacia los terroristas y eliminaron a uno de ellos".

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A renglón seguido, el órgano castrense israelí ha manifestado que sus uniformados "están persiguiendo a los terroristas restantes", a la par que han advertido que continuarán actuando para "prevenir el terrorismo y proteger la seguridad de los residentes en el área".