México exhorta a suspender subasta de 80 piezas arqueológicas en EE.UU.

Ciudad de México, 4 jun (EFE).- La Secretaría de Cultura de México exigió este jueves la suspensión de una subasta en Colorado (EE.UU.), tras la identificación de 80 piezas arqueológicas de origen mexicano.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó en un mensaje en redes sociales que especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificaron las piezas arqueológicas.

Esto en la subasta llamada 'Fine/Visual Art, Ancient, Ethnographic Art', organizada por la casa Artemis Fine Arts en Louisville, Colorado.

La funcionaria no precisó el origen de las piezas y señaló que "al tratarse de bienes propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles por mandato de ley", se han iniciado las acciones correspondientes para exigir la suspensión de su comercialización y su restitución al Estado mexicano.

PUBLICIDAD

"Nuestro patrimonio no es objeto de lucro ni de apropiación. Su defensa es un compromiso permanente con la memoria y la soberanía cultural de México", añadió.

En anteriores subastas donde se ofrecen piezas mexicanas, el INAH ha señalado que estos son bienes arqueológicos e históricos parte del patrimonio cultural del país, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Y que dichos bienes son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional deriva en una extracción ilícita.

Desde 2018, el Gobierno mexicano ha recuperado unas 16.500 piezas culturales al combatir subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que se ofrecían objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México, además de intensificar las demandas ante Gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.

PUBLICIDAD