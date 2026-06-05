Salvadoreños rechazan la minería y piden la derogación de ley en el Día del Medio Ambiente

San Salvador, 5 jun (EFE).- Al menos 500 salvadoreños de diferentes zonas del país expresaron este viernes su rechazo a la exploración y explotación de minería metálica, permitida por ley desde el 2024 por iniciativa del presidente Nayib Bukele, y pidieron con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se derogue la normativa.

Los salvadoreños -miembros de diferentes iglesias, organizaciones civiles y ambientalistas y habitantes de zonas rurales- llevaron a cabo una camita ecológica que partió desde el parque Cuscatlán en San Salvador y se movilizó hasta la histórica Plaza Libertad, en el corazón de la capital.

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Durante el recorrido, los participantes lanzaron mensajes en contra de la explotación minera, lo cual, según estimaciones de organizaciones ambientalistas, afectaría a unas cuatro millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integran los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.

"Exhortamos a quienes toman decisiones en nuestro país a derogar la Ley de Minería Metálica, debido a los grandes riesgos que representa para las comunidades, las fuentes de agua y los ecosistemas", dijo en declaraciones a EFE el religioso Edison Zamora.

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El activista Alfredo Leiva considera también que es "urgente" derogar la ley de minería y que se tomen acciones para no permitir esta actividad en el país.

Señaló a EFE que "si queremos preservar la vida en este país, es necesario tomar acciones y una de esas acciones es derogar la ley de minería" y apuntó que "la minería no trae ningún beneficio para el país, y si lo hubiera no sería para el pueblo".

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"No compensa el beneficio económico al daño ambiental y a la vida que esos proyectos mineros causarían", añadió.

De acuerdo con los resultados de una encuesta elaborada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), un 67,3 % de la población considera que la minería beneficia poco o nada a la población salvadoreña.

Los asistentes a la caminata ecológica también expresaron su preocupación por "las amenazas que enfrentan quienes defienden el agua, la tierra y la vida" en El Salvador.

"Observamos con inquietud la exclusión de comunidades en los espacios de participación, lo que profundiza las desigualdades y la pobreza estructural del país", apuntó Zamora.

En El Salvador, de acuerdo con diversas organizaciones humanitarias locales e internacionales, han tenido que salir al exilio unos 130 defensores de derechos humanos y ambientalistas, abogados y periodistas por el acoso policial y judicial que enfrentan por ser voces críticas del Gobierno del presidente Bukele, la mayoría de las salidas se dieron después de la detención de activistas en 2025. EFE

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(foto)(vídeo)