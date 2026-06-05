Agenda informativa multisoporte América para el 5 de junio 2026

ESTADOS UNIDOS

- EE.UU. pone fin este viernes al período de gracia para que empresas extranjeras con presencia en Cuba rompan vínculos con la isla, bajo la renovada presión de Washington para forzar cambios en La Habana. (foto)

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mitin en el condado de Chippewa (Wisconsin) para mostrar su apoyo a los agricultores. (Foto) (video)

- Un juez federal de Rhode Island anuló por "ilegales" las políticas del Gobierno de Donald Trump que pausaron hace seis meses los procesos migratorios y las solicitudes de asilo de personas de 39 países en virtud de su lugar de nacimiento.

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- La Oficina de Estadística Laborales de EE.UU. publica los datos de la situación del empleo en mayo.

- Wall Street cierra la semana al alza por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, aunque con cautela ante el informe de empleo de mayo, referencia clave para la Reserva Federal.

- La actriz colombiana Sofía Vergara comparte con EFE sus recuerdos y tradiciones familiares en torno al Mundial, y el significado de unión que el torneo tiene para la comunidad latina en Estados Unidos. (Foto) (Video)

- Los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) abandonaron el refugio seguro en la cápsula Dragon y retomaron sus actividades normales después de una emergencia de unas dos horas debido a una fuga de aire en la zona rusa del laboratorio orbital. (foto)(video)

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- La cantante Phoebe Bridgers anunció que se embarcará en una gira por Estados Unidos, Canadá y Europa en la que no estará permitido grabar vídeos ni hacer fotografías con los teléfonos móviles. (foto)

MÉXICO

- La fiscal general del estado mexicano de Veracruz (este), Lisbeth Aurelia Jiménez, aseguró que la búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán, secuestrada hace tres días en su domicilio, es "prioritaria" y cuenta con el apoyo de distintos efectivos federales. (foto) (video)

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- Conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto) (Video)

- Los impactos del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea podrán materializarse a partir de 2027, afirmó Sergio Contreras, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio (Comce).

- El vicepresidente global de la organización Open Society Fundation (OSF), el brasileño Pedro Abramovay, percibe avances "muy importantes" en México en materia de derechos humanos.

- Vecinos del Estadio Azteca ofrecen el código QR que les entregará la alcaldía local para ocupar sus espacios de estacionamiento en los días de partido del Mundial, con precios que alcanzan los 127 dólares.

CUBA

- Las últimas sanciones de EE.UU. contra Cuba alcanzan a varios miembros del clan Castro, aunque algunos salen indemnes. (foto) (video)

PUERTO RICO

- El compositor puertorriqueño Roberto Sierra, que estrena este sábado su 'Réquiem isleño' en el Festival Casals, afirma que la música debe "reflejar sus orígenes y tener un sentido de pertenencia". (Foto) (Video)

ARGENTINA

- Carlos 'Indio' Solari, cantante, compositor e ícono del rock de Argentina, donde brilló como líder del grupo 'Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota', falleció este viernes a los 77 años. (foto)

- El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel se sumó a sacerdotes católicos, representantes de otras religiones y activistas en una protesta de "ayuno y oración" contra las políticas antisociales del presidente argentino, Javier Milei. (foto) (video)

BOLIVIA

- Cientos de personas caminan varios kilómetros al sur de La Paz para conseguir alimentos, mientras avanza un intento de desbloqueo en esa ruta y se prepara una marcha por la pacificación en el centro de Bolivia, en medio de los bloqueos de carreteras que realizan desde inicios de mayo sectores campesinos, sindicatos obreros y grupos afines al expresidente Evo Morales para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (foto) (video)

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GUATEMALA

- La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta este viernes en Guatemala las conclusiones de su visita al país en el marco del Artículo IV. (Foto) (Video)

EL SALVADOR

- Salvadoreños de diversas comunidades participan en una caminata ecológica por el Día Mundial del Medio Ambiente, en la que se pronunciarán sobre temas como la minería metálica. (foto) (video)

HONDURAS

- Ley aprobada en Honduras para proteger al sector agroindustrial ha encendido alarmas de sectores sociales, que advierten que brindaría privilegios corporativos y consolidaría la concentración de la tierra. (Foto) (Video)

- El Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) entrega el premio al mejor grano durante la XXII edición de la Taza de Excelencia del Café.

COLOMBIA

- La derecha colombiana cuestiona atípica votación a favor del izquierdista Iván Cepeda en zonas tomadas por el conflicto armado.

- La irrupción de los fanáticos de k-pop en la campaña presidencial colombiana, tras mostrar su apoyo al candidato izquierdista Iván Cepeda, evidenció la importancia del voto de los jóvenes de cara a la segunda vuelta.

- La producción cafetera de Colombia creció un 29 % en mayo de este año respecto al mismo mes de 2025, a pesar de las fuertes lluvias en varias zonas.

- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado de la inflación de mayo en Colombia.

VENEZUELA

- Acusados del caso PDVSA-Cripto, presunta trama de corrupción que involucra al exministro Tarek El Aissami, ofrecerán una rueda de prensa para detallar el juicio y denunciar violaciones al debido proceso. (Foto) (Video)

ECUADOR

- Inicia en Ecuador la audiencia preparatoria de juicio por la presunta autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. (foto)

- Ecuador presenta su Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2025-2029 y suscribe un Pacto Nacional por la Igualdad.

PERÚ

- Perú entra en el período de reflexión para la segunda vuelta presidencial, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un pulso muy igualado que anticipa una definición ajustada. (foto)

PARAGUAY

- El Consejo del Programa del Hombre y la Biosfera de la Unesco celebra del 3 al 6 de junio su sesión 38 en la hidroeléctrica binacional de Itaipú, en Hernandarias, Paraguay. (Foto) (Video)

DEPORTES

Estados Unidos.- La selección española de fútbol llega a Chattanooga, donde establecerá su campo base durante el Mundial de 2026. (foto)(vídeo)

Estados Unidos.- La selección de Inglaterra inicia sus entrenamientos para el Mundial. (foto)

Estados Unidos.- Entrenamiento de las selecciones de Estados Unidos y Alemania previo al amistoso de este fin de semana en Chicago. (foto)

Estados Unidos.- La única urbe del medio oeste estadounidense que será sede en el Mundial de Fútbol de 2026, Kansas City, es una ciudad marcada por ser origen del sonido bebop del jazz de Charlie Parker y su maestría a la hora de ahumar carnes durante horas, además de ser un lugar en el que se ha apostado con fuerza por el fútbol en las últimas décadas. (foto)(vídeo)

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Estados Unidos.- La ciudad que alberga a la mayor comunidad cubana en el exilio y que se considera un trocito de Latinoamérica en suelo estadounidense, Miami, será escenario de siete partidos del Mundial, cuatro de los cuales involucran a Uruguay, Brasil y Colombia, lo que promete elevar aún más los decibelios y el colorido en "la ciudad mágica". (foto)(vídeo)

Estados Unidos.- Los San Antonio Spurs y los New York Knicks se vuelven a ver las caras, de nuevo en la ciudad texana, después de que los visitantes se impusieran por 10 puntos (95-105) en el encuentro que abrió la serie el miércoles. (foto)(vídeo)

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Estados Unidos.- El seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, afirmó que quiere seguir probando opciones antes de definir a sus titulares y que posiblemente seguirá haciendo cambios durante el Mundial, también dijo que Neymar será sometido a un examen de imagen y que, dependiendo del resultado, podrá integrarse la próxima semana al equipo. (foto) (video)

México.- A menos de una semana del Mundial, México exhibe la habitación donde se hospedó Pelé durante el de 1970, convertida en museo en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. (Foto) (Video)

México.- Visita del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA a Ciudad de México. (Foto)

Redacción Deportes.- Panamá disputa este sábado ante Bosnia y Herzegovina en St. Louis su último ensayo antes del Mundial, donde ajustará detalles de cara a su debut mundialista.

El Salvador.- El Salvador, dirigido por el colombiano 'Bolillo' Gómez, enfrenta este sábado a Catar en Los Ángeles en su segundo amistoso FIFA de preparación para el Mundial 2026. (Foto)

Colombia.- Partido de la octava jornada de la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol entre Colombia y Uruguay. (Foto)

Bolivia.- Las selecciones de Bolivia y Paraguay se enfrentan en la octava fecha de la Conmebol Liga de Naciones Femenina. Estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera. (Foto)

Chile.- Chile recibe a Ecuador en el Estadio Nacional de Santiago en la última jornada de la Liga de Naciones femenina, clasificatoria al Mundial 2027. (Foto)

Paraguay.- La selección de Paraguay recibe en Asunción a la de Nicaragua para su último partido de preparación para el Mundial, al que regresa tras 16 años de ausencia. (Foto)

Uruguay.- La selección de Uruguay lleva a cabo un entrenamiento abierto que servirá para que el público se despida del equipo antes de su participación en el Mundial 2026. (Foto) (Video)

Argentina.- Las selecciones femeninas de fútbol de Argentina y Perú se enfrentan en Buenos Aires por la octava fecha de la Liga de Naciones Femenina de Suramérica. (Foto) EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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