Unos 70.000 fieles y religiosos verán al papa en estadio Bernabéu reconvertido en catedral

Madrid, 5 jun (EFE).- En torno a 70.000 personas, entre representantes de los estamentos de la diócesis de Madrid, parroquias, hermandades, asociaciones y un coro de mil jóvenes, acompañarán al papa León XIV el lunes en el estadio Santiago Bernabéu, que se reconvertirá en una gigantesca catedral.

Así, el estadio del Real Madrid se convertirá en un gran espacio de oración y canto con actuaciones musicales, un coro juvenil, bailarines y testimonios que irán desde adultos que acaban de bautizarse hasta las dificultades de las familias migrantes.

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Juan Carlos Merino, vicario del Clero de la diócesis de Madrid y coordinador del encuentro, explicó a los medios cómo discurren los preparativos en el estadio, que pretenden reflejar lo que es "la Iglesia que camina" con un evento festivo, pero también reflexivo.

"A ver cómo nos ayuda -el papa- en dos claves fundamentales que son la unidad y la misión", destacó.

Merino explicó que el estadio contará con tres niveles: uno para el altar y el papa, otro para el coro y otro para el resto de asistentes.

León XIV estará rodeado por cien personas: representantes de cada vicaría territorial de Madrid, sacerdotes, religiosos, jóvenes y familias.

En el nivel más bajo se han dispuesto divisiones hexagonales en las que se ubicará a los distintos asistentes, que son la representación de "la unidad en la diversidad" y forman "una gran colmena" que representa a la Iglesia, con León XIV en el centro, explicó Cristina del Río Villegas, una de las arquitectas de los seis escenarios que usará el papa en su visita a Madrid.

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El pontífice entrará al escenario en un carrito de golf eléctrico que fue reconvertido a papamóvil, con el único fin de desplazarle por los túneles del Santiago Bernabéu y, posteriormente, las inmediaciones del campo.

Al tratarse de un emplazamiento en medio de la ciudad de Madrid, los organizadores afirmaron que cumplirán las normativas de ruido del Ayuntamiento y que trabajarán por "minimizar" las molestias a los habitantes de la zona, aunque de antemano piden disculpas a los ciudadanos porque un evento de gran envergadura como la visita de un papa siempre puede ocasionar trastornos o incomodidades.

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León XIV llega mañana sábado a Madrid, donde permanecerá hasta el martes, para después trasladarse a Barcelona y a las islas de Tenerife y Gran Canaria (Atlántico), donde concluirá su visita a España el día 12.