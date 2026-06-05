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Candidato izquierdista Roberto Sánchez promete restablecer equilibrio de poderes en Perú

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Lima, 4 jun (EFE).- El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez prometió restablecer el equilibrio de poderes en el país y un referéndum para construir "una nación con soberanía para todos los peruanos", además de señalar a su rival Keiko Fujimori como la responsable del caos en el país, durante su mitin de cierre de campaña en Lima.

El candidato de Juntos por el Perú, que compite en nombre del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) agradeció que el pueblo lo haya puesto en la segunda vuelta electoral de Perú frente a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) para poner fin al "caos", a "la corrupción" y a "la impunidad".

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"Abajo el fujimorismo, abajo la corrupción, porque vamos a saber derrotarlo, podemos ser pobres pero no somos corruptos", expresó a sus militantes reunidos en la Avenida de la Peruanidad, en un céntrico distrito de Lima.

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