Bolaños sobre la visita de León XIV: "No pretendemos apropiarnos políticamente de nadie"

El Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado la satisfacción del Ejecutivo por el viaje apostólico León XIV a España al ser el primer país que visite de la Unión Europa, y ha rechazado que la intención del Ejecutivo sea apropiarse de la figura del Papa.

"No pretendemos apropiarnos políticamente de nadie, muy al contrario", ha respondido el Ministro de Presidencia en una entrevista en la COPE recogida por Europa Press al ser preguntado por la relación entre el Gobierno y la Iglesia en la que ha subrayado que, pese a las discrepancias existentes, ambas instituciones han alcanzado acuerdos relevantes en los últimos años, entre ellos el relacionado con la atención a las víctimas de abusos.

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Bolaños ha destacado las coincidencias del Gobierno con el Vaticano en materia de política migratoria, la defensa de la paz y el respeto al derecho internacional. "Es indiscutible que en los asuntos fundamentales que existen en la agenda mundial, la posición de León XIV es la misma que la del Gobierno de España", ha argumentado el Ministro de Presidencia, que ha destacado, asimismo, la continuidad entre el pontificado de Francisco y el de León XIV en materia social.

Al ser preguntado por la coincidencia del viaje con las informaciones relativas a las investigaciones judiciales que implican a cargos socialistas, Bolaños ha recordado que el Ejecutivo "no decide las fechas de la visita del Papa, ni ninguna otra fecha de los procesos judiciales". Además, se ha mostrado convencido de que "los ciudadanos tienen inteligencia para discernir unas cuestiones y otras".

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Para el ministro el viaje del Pontífice "es un hecho histórico", en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto acompañar al Pontífice en al menos cinco de sus actos programados.

Según el ministro, tanto la Iglesia como el Gobierno quieren que la visita sea "un éxito". "Que la imagen que dé España al mundo sea impecable", ha deseado el Ministro de Presidencia, quien ha puesto en valor el "contexto de colaboración y de lealtad que se ha conseguido con la Iglesia" en la organización del programa que ha calificado "como un reto de primer orden".

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