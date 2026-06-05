Areas cerró 2025 con ventas de 2.264 millones (+2,2%) y 45 millones de pérdidas por su inversión en EEUU

Areas cerró 2025 con unas ventas de 2.264 millones de euros, un 2,2% más que el año anterior, y unas pérdidas de 45 millones, debido a sus inversiones en Estados Unidos, donde se ha consolidado como segundo operador, y un Ebitda "récord" de 250 millones (+12,6%).

Lo ha explicado el ceo mundial de la compañía, Óscar Vela, en un encuentro con periodistas para informar sobre los resultados y perspectivas del operador, que cerró el ejercicio en octubre con un margen operativo de Ebitda del 11,1%: "El más alto del sector".

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Aunque el resultado neto sea negativo, Vela ha asegurado que estos son "los mejores resultados de la historia" de la empresa y que el objetivo de llegar a los 3.000 millones de euros en ventas está más cerca de lo que esperaban: "Ya lo vemos a corto plazo".

Además, Vela ha asegurado que el crecimiento en ventas hubiera sido aproximadamente del 5% pero que este se ha visto afectado por los tipos de cambio con EEUU y México y el volumen de obras que han llevado a cabo y que "propulsarán el crecimiento del próximo año".

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En este sentido, ha señalado que Areas, en los últimos 18 meses, ha ganado "macrocontratos" por valor de 3.105 millones de euros para los próximos años y que, hasta marzo de 2027, están previstas unas 50 nuevas aperturas.

La empresa espera incrementar hasta un 20% las ventas durante el ejercicio de 2026, llegando a los 2.700 millones de euros, por lo que Vela ha dicho que la meta de los 3.000 se dará "con bastante celeridad".

CRECIMIENTO EN ESTADOS UNIDOS

Con sede en Esplugues de Llobregat (Barcelona), la compañía tiene presencia en 11 países y este ha sido el primer año en el que Estados Unidos se ha convertido en la 'business union' más importante para Areas, con el 28% de su facturación, seguido muy de cerca por Francia e la Penínusla Ibérica.

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Areas cuenta con el 7% de la cuota de mercado en Estados Unidos, donde tiene presencia en 27 aeropuertos y más de 300 puntos de venta, tras la integración en noviembre de 2025 de la división de restauración aeroportuaria Travel Hospitality Services (THS): "La mayor adquisición de nuestra historia y la más transformacional".

Mientras tanto, con la voluntad de consolidar su liderazgo en el mercado europeo, Areas sigue creciendo con nuevas aperturas en distintos puntos de Francia, España, Portugal e Italia, además de Chile y México, donde son la segunda potencia del sector.

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AEROPUERTO DE BARCELONA

Vela ha destacado el concurso de 22 establecimientos en el Aeropuerto de Barcelona, con una inversión prevista de 19 millones de euros, y ha explicado que esta misma semana empezarán las obras en uno de los locales, aunque "el grueso de las obras será a partir de octubre, en temporada baja".

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Así, las terminales 1 y 2 del Aeropuerto contarán con marcas internacionales, como Burguer King; españolas, como Santa Gloria, y locales, como el Bar Bocata.

"CRECIMIENTO RENTABLE"

Vela ha explicado que la misión de Areas, que trabaja con marcas internacionales, nacionales, locales y marcas propias, es ir bajando el apalancamiento año tras año y que buscan operaciones que los lleven a su máximo potencial: "Estamos enfocados en un crecimiento rentable".

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De los 2.264 millones de ventas, por actividades, el 57% del volumen de negocio se genera en los aeropuertos, el 23% en carreteras y el 20% restante en estaciones ferroviarias.

Sobre la guerra en Irán, Vela ha explicado que Areas no ha tenido ningún impacto, ya que no tienen presencia en Oriente Medio, y ha dicho que auguran un verano muy bueno: "La diversificación nos hace superresilientes".

Preguntado por una posible entrada en bolsa, ha asegurado que "no hay nada en mente" y que, llegado el momento, se analizarán las distintas opciones.