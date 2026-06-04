Tren conmemorativo dedicado a Trump por el 250 aniversario de EE.UU. desata críticas

Miami, 4 jun (EFE).- Un nuevo tren conmemorativo dedicado al presidente Donald Trump como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos ha generado críticas en redes sociales por asociar una conmemoración nacional a un solo mandatario.

Se trata de la locomotora 'No. 4547', presentada esta semana por la empresa Union Pacific, cuyo nombre hace referencia a que Trump es el presidente número 45 y 47 del país.

El director general de Union Pacific, Jim Vena, dedicó de forma explícita el tren al mandatario en un evento el miércoles, cuando se declaró "orgulloso de honrar al presidente Donald J. Trump con esta máquina conmemorativa al ayudar al avance de la misión Artemis III", de la NASA.

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La controversia se evidenció después de que el administrador de la NASA, Jared Isaacman, publicara en la red social X que el tren se había utilizado para transportar componentes del cohete de la misión Artemis III, prevista para 2027 como parte del programa estadounidense de regreso a la Luna.

Isaacman destacó además que el programa Artemis "empezó en el primer mandato del presidente Trump", pero varios usuarios respondieron cuestionando que una locomotora vinculada a un aniversario nacional estuviera dedicada específicamente al mandatario.

El hecho despertó las críticas de exdirectivos de la agencia espacial, como Lori Garver, ex viceadministradora de la NASA, quien cuestionó el uso de recursos públicos para honrar al presidente y atar su imagen a los logros de la NASA, cuyas misiones suelen abarcar varios gobiernos.

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"Como un joya de la corona de nuestra nación, espero celebrar logros de la NASA más significativos, no solo aquellos por los que el actual presidente quiere 'crédito' por iniciarlos", escribió Garver a Isaacman en X.

Pese a las críticas, Isaacman defendió como algo "patriótico" reconocer a Trump.

"Entiendo si alguien que sirvió en una administración diferente, de un partido político diferente, podría haber un sesgo, pero a través de mis lentes, lo que está haciendo Union Pacific es patriota", respondió el administrador de la NASA a Garver.

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Artemis III será en 2027 la segunda misión tripulada de dicho programa de la NASA, que en 2028 espera enviar astronautas dos veces a la superficie de la Luna, donde Estados Unidos busca instalar una base permanente.

El hecho refleja los esfuerzos para promover a Trump en la conmemoración del 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos el próximo 4 de julio, pues el Gobierno federal impulsa la creación de un pasaporte especial, una moneda y un billete de 250 dólares, todos con la imagen del mandatario. EFE

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