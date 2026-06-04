Starmer acusa a Musk de intentar avivar la "división" en torno a la muerte de un joven a manos de un hombre sij

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha señalado este jueves al magnate multimillonario Elon Musk, dueño de la red social X, por incitar a la "división" en el marco del polémico caso de un estudiante universitario británico-polaco apuñalado por un hombre de religión sij en Southampton en diciembre de 2025.

"Debemos reafirmar quiénes somos como país porque Musk, una vez más, ha estado interfiriendo en nuestra política en los últimos días, tratando de avivar la división; esa no es nuestra identidad en Reino Unido", ha señalado en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena Sky News.

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El primer ministro británico ha afirmado así que en Reino Unido hay "gente razonable y tolerante" que reacciona "con calma" pese a los discursos en las redes sociales y las "imágenes repugnantes" creadas por Grok, la Inteligencia Artificial de la plataforma, aludiendo a la demanda presentada por la diputada Jess Asato contra la IA de Musk por crear una fotografía falsa suya en bikini.

"Hago un llamamiento a todos los políticos para que vuelvan a escuchar lo que la familia (de Nowak) nos pide, que es que mantengamos la calma y no permitamos que este caso se utilice para avivar la división", ha reiterado el primer ministro.

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Musk instó en un mensaje publicado en la red social a "compartir" masivamente el vídeo en el que se muestra al joven, Henry Nowak, esposado y agonizando en el suelo tras ser apuñalado con un cuchillo shastar --un tipo de arma utilizada en ceremonias sij-- por Vickrum Digwa, quien ha sido condenado a cadena perpetua por el caso.

"Compartan el video con todos sus conocidos, mostrando el trato atroz que recibió Nowak por parte de la Policía en sus últimos momentos y cómo la Policía se doblegó cobardemente ante su asesino", dijo, afirmando que los medios "tradicionales" que escribieron sobre la muerte de George Floyd a manos de un agente en Estados Unidos "guardan silencio absoluto" por el caso de Nowak.

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Starmer ya señaló en la víspera al líder de Reform UK, el ultraderechista Nigel Farage, por utilizar el caso para azuzar discursos de odio tras los recientes disturbios incentivados por grupos de extrema derecha que se saldaron con once agentes heridos.