Riquelme, sobre el desmentido de Haaland: "Es normal, tienen que proteger al jugador"

Madrid, 4 jun (EFE).- Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, afirmó este jueves que es “normal” que el padre de Erling Haaland, Alfie Haaland, y su agente, Rafaela Pimienta, hayan negado un acuerdo para el fichaje del delantero noruego por el club blanco, ya que, a su juicio, buscan “proteger al jugador”.

"Es normal. Las elecciones, somos dos candidatos (el otro es Florentino Pérez). Nadie asegura que gane el otro. Y tienen que proteger al jugador. Hay que acordarse con lo de Figo. Hay una cláusula", afirmó en una entrevista en Televisión Española.

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Además, reiteró también su compromiso de asumir con su patrimonio personal la cuota anual de los 100.000 socios del Real Madrid si finalmente ni Haaland ni Rodri Hernández fichan por el club en caso de ganar las elecciones.

El candidato anunció este miércoles en el programa ‘El Hormiguero’ que, si accede a la presidencia, tanto Haaland como Rodri jugarán en el Real Madrid.

Tras aquellas declaraciones, el padre del delantero noruego y su agente desmintieron cualquier acuerdo mediante un comunicado: “Todo muy entretenido, pero no es verdad. Deseamos lo mejor a los dos candidatos del Madrid”.

“Si soy presidente del Real Madrid este próximo domingo, Haaland jugará en el Real Madrid. Le tengo todo el respeto al City. Tendré que hablar con ellos, igual que con Rodri. Haaland tiene una cláusula. No quiero faltar al respeto al City. A partir del lunes nos sentaremos para hablar con ellos. Hasta ahí puedo decir”, apuntó Riquelme.

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Preguntado además por el posible entrenador de su proyecto deportivo, Riquelme se refirió a la opción del alemán Jürgen Klopp.

“No me he sentado con Jürgen Klopp, pero tampoco lo diría. En este caso, personalmente no me he reunido con él ni con ningún otro entrenador. Queremos un técnico al que se respete, que sepa lo que hace y con experiencia compitiendo en grandes ligas y en la Champions”, concluyó.

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