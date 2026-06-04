Netanyahu nombra Guy Markizeno, asesor de Katz y Gallant, como su secretario militar

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha nombrado este jueves al general de división Guy Markizeno como su secretario militar, en sustitución de así a Roman Gofman, que ahora dirige el Mossad, el servicio de Inteligencia del país.

La oficina del primer ministro así lo ha anunciado en un comunicado en sus redes sociales, después de que Netanyahu haya trasladado su decisión al ministro de Defensa, Israel Katz, y al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

Markizeno, que hasta ahora ejercía de secretario militar para Katz y anteriormente para el predecesor de este, Yoav Gallant, "será ascencido al grado de general" y asumirá su nuevo cargo "de inmediato sin necesidad de transición", señala el jefe del Ejecutivo tras destacar su "amplia experiencia en la coordinación entre los niveles político y militar".

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El actual general de división, de 47 años, se ha desempeñado como comandante en distintos cuerpos y batallones del Ejército israelí, además de haber dirigido el departamento de planificación del Ejército de Tierra así como del Estado Mayor del Mando Norte.

El anuncio llega días después de que el Tribunal Supremo de Israel haya ratificado el nombramiento de Hofman como nuevo jefe del Mossad, tras rechazar dos solicitudes en contra de su designación al considerar que su integridad en el cargo "no se vio comprometida" durante un incidente en 2022 cuando este era comandante de la 210ª división de las Fuerzas de Defensa.

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