Nagore Iriberri (EHU), Premio Rei Jaume I de Economía por sus contribuciones pioneras a la economía de género

La profesora e investigadora de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) Nagore Iriberri (Irun, 1976) ha sido distinguida con el Premio Rei Jaume I de Economía 2026, uno de los reconocimientos científicos más prestigiosos del Estado, por sus contribuciones pioneras en los ámbitos de la economía conductual y la economía de género.

Doctora en Economía por la Universidad de California (EEUU), Iriberri es profesora de investigación Ikerbasque en el Departamento de Fundamentos del Análisis Económico I de la Facultad de Economía y Empresa de la EHU.

El galardón reconoce una trayectoria investigadora "de referencia internacional" que ha contribuido a "comprender mejor cómo las personas toman decisiones y cómo factores sociales como el género influyen en las oportunidades profesionales".

"No me lo esperaba en absoluto. Saber quiénes forman parte del comité de selección hace que este reconocimiento impresione todavía más", ha señalado Iriberri, quien ha apuntado que "supone una enorme satisfacción porque pone en valor una línea de investigación como la economía de género, que durante mucho tiempo tuvo menos visibilidad y que hoy está adquiriendo la relevancia que merece".

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El jurado ha destacado tanto la influencia de sus trabajos sobre el comportamiento humano en contextos de competencia como el impacto de sus investigaciones sobre las desigualdades de género en la carrera académica y profesional. Sus aportaciones han ayudado a comprender mejor cómo las expectativas, los incentivos y los procesos de evaluación pueden afectar de forma diferente a mujeres y hombres.

BARRERAS PARA LAS MUJERES

Una parte fundamental de su carrera científica se ha centrado en analizar las barreras que todavía encuentran las mujeres en determinados ámbitos profesionales. Entre sus investigaciones más recientes destaca un trabajo desarrollado junto a los economistas David Card, Stefano DellaVigna y Patricia Funk sobre los mecanismos de reconocimiento de la excelencia científica en las principales asociaciones internacionales de Economía.

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El estudio analiza hasta qué punto el género influye en las posibilidades de ser reconocido por instituciones de referencia como la Econometric Society, la American Economic Association o la National Academy of Sciences. Los resultados muestran que mientras que durante buena parte del siglo XX las mujeres tenían menos probabilidades de recibir este tipo de reconocimientos, en la última década la tendencia se ha invertido.

Según Iriberri, este cambio puede responder a "una mayor conciencia sobre las barreras históricas que han afrontado las mujeres científicas y a la creciente valoración de la diversidad dentro de la comunidad académica".

Otra de las líneas que ha marcado la trayectoria de la investigadora irundarra analiza cómo los entornos competitivos pueden generar diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres. Sus estudios han demostrado, por ejemplo, que el diseño de una prueba de evaluación o el contexto en el que se desarrolla pueden influir en los resultados obtenidos. "Las diferencias de género siguen existiendo y no son una cuestión del pasado", afirma.

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Los Premios Rei Jaume I celebran este año su 38.ª edición y cuentan con una dotación de 100.000 euros para cada categoría. En esta ocasión, el jurado ha estado integrado por destacadas figuras científicas internacionales, entre ellas premios Nobel.