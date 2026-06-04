Mariona Caldentey: "Es el mejor partido de selecciones y sabemos que tenemos que ganar por dos goles"

La centrocampista de la selección española Mariona Caldentey ha comentado este jueves que el España - Inglaterra es "el mejor partido de selecciones" que se puede disfrutar a día de hoy y que son conscientes de que "tienen que ganar y hacerlo por dos goles" si quieren conseguir la clasificación para el Mundial 2027.

"Es el mejor partido de selecciones que podemos jugar a día de hoy. El partido se vende solo. Sabemos que tenemos que ganar y hacerlo por dos goles. Así que hay suficiente motivación para las mallorquinas y para el resto para salir a hacer un buen partido", afirmó la centrocampista del Arsenal en la rueda de prensa previa al duelo frente a Inglaterra de fase de clasificación para el Mundial 2027.

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Mariona apuntó que tiene "mucho respeto hacia Inglaterra" por todo lo que han hecho y "lo duro" que es jugar contra ellas. "Sabemos que los partidos siempre están igualados. Tenemos ganas de estar en el Mundial lo antes posible y sabemos que eso pasa por tener que ganarles. Estamos en casa y el equipo está muy bien. Llegamos con pocas bajas. Si algún equipo puede ganar a las inglesas por dos goles, ese es España", añadió.

En cuanto al hecho de necesitar dos goles de ventaja para lograr la clasificación, la mallorquina explicó que preparan el partido "como todos los demás". "No hay nada especial en ese sentido. Queremos intentar meter el primero cuanto antes, pero sabiendo que también puede ir por momentos y que tenemos mucha calidad y mucho gol arriba", señaló.

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"Les hemos ganado en el pasado y eso también nos da confianza, pero es verdad que son un equipo duro y muy difícil. Tienen una seleccionadora que siempre plantea los partidos muy bien, pero tenemos la confianza de que les hemos ganado. Somos un equipo ambicioso. Ojalá mañana nos salgan bien las cosas porque creo que lo merecemos", expresó sobre el hecho de ganar a Inglaterra después de dos derrotas ante ellas en los dos últimos partidos.

En cuanto al plan de partido, Mariona reconoció que se sienten "cómodas" cuando pueden "dominar el partido y atacarles". "A partir de ahí, es muy importante saber hacer la presión tras pérdida y cortar contras para que ellas no nos puedan hacer daño. Hay mucha rivalidad, mucho respeto", incidió.

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Sobre la vuelta de Aitana, manifestó que están "súper contentas de tenerla de vuelta". "Ha sido un año duro para ella y una baja importante para nosotras. Pero lo más importante es que está de vuelta. Tener a jugadoras muy buenas y líderes para el vestuario es súper importante y creo que por eso estamos en un buen momento", analizó.

La del Arsenal jugará en casa un partido al que llega con gran "motivación y ganas" y en el que tendrá un gran apoyo desde la grada de muchos de sus paisanos de Felanitx. "Sabemos que las jugadores mallorquinas estamos en un puesto muy privilegiado jugando aquí", concluyó.

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