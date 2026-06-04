Honduras ve una "oportunidad de mejora" en la investigación de EEUU sobre trabajo forzoso

Tegucigalpa, 4 jun (EFE).- El Gobierno hondureño descartó este jueves que la investigación de Estados Unidos sobre trabajo forzoso en las cadenas de suministro afecte sus exportaciones, y aseguró que asume la medida como una "oportunidad de mejora" para fortalecer la inspección laboral y la trazabilidad productiva.

El viceministro hondureño de Desarrollo Económico, Fernando Pinto, dijo a EFE que Honduras figura entre los países bajo una "lista de observación" en el marco de una investigación impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), aunque subrayó que esto no implica restricciones actuales para el comercio hondureño.

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“Equivocadamente se piensa que esta ha sido una sanción, pero no significa que Honduras haya sido sancionada y tampoco que nuestras exportaciones estén prohibidas para ingresar a Estados Unidos”, explicó Pinto.

La USTR analiza la posibilidad de aplicar aranceles adicionales a importaciones procedentes de países considerados de riesgo en materia de trabajo forzoso.

La propuesta contempla un gravamen del 10 % para productos de México y otras 13 economías, entre ellas la Unión Europea (UE), Canadá, Argentina y Reino Unido, y del 12,5 % para otras 46 economías incluidas en la investigación.

Según Pinto, las autoridades estadounidenses señalaron la necesidad de "fortalecer los mecanismos de inspección laboral y los sistemas de trazabilidad" para garantizar que productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso no ingresen a los mercados internacionales.

No obstante, aclaró que Washington no identificó casos concretos ni infracciones específicas en Honduras, sino que puso la atención en sectores "intensivos en mano de obra" que suelen estar sujetos a mayor escrutinio internacional, como la agricultura, la pesca, la manufactura, la industria textil y, posiblemente, la minería.

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"Esto no significa que esos sectores estén incurriendo en prácticas ilegales, solamente significa que suelen recibir mayor inspección o mayor escrutinio internacional”, afirmó el viceministro, quien aseguró que no existe ninguna denuncia formal contra el país en esta materia.

Pinto señaló además que evitar la eventual aplicación de los aranceles requiere una acción coordinada entre el Gobierno, la empresa privada y los sectores productivos.

"Creo que en primer lugar debemos ver esto como una oportunidad de mejora, no como una sanción. Esto debe verse como una oportunidad para fortalecer la inspección laboral, la formalización y darle mayor trazabilidad a las cadenas productivas de nuestro país", recalcó.

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El viceministro descartó que la medida genere un impacto inmediato en la llegada de inversiones extranjeras, aunque advirtió que la falta de avances podría afectar la percepción internacional sobre Honduras.

Por ello, instó a atender las observaciones planteadas por Estados Unidos con “seriedad y objetividad” y recordó que las empresas exportadoras deberán reforzar la documentación que acredite el cumplimiento de estándares laborales y de trazabilidad en sus procesos productivos.

“Si Honduras cumple con todas las normas que le dan trazabilidad a nuestras exportaciones, la sanción no tiene sentido, no se va a dar lugar”, concluyó. EFE