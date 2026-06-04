Misión nicaragüense, encabezada por hijos de Ortega, participa en foro económico en Rusia

San José, 04 jun (EFE).- Una delegación de Nicaragua, encabezada por dos de los hijos de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, se encuentra en Rusia para participar en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, informaron este jueves las autoridades en Managua.

La copresidenta Murillo dijo a través de medios oficiales que la comitiva es presidida por sus hijos Laureano Facundo y Daniel Edmundo Ortega Murillo, el primero asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional y representante especial para los asuntos con Rusia, y el segundo director de medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

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"Con la Federación de Rusia respaldamos todas sus iniciativas y sus luchas por un mundo libre de odio, libre de esos crímenes de odio, crímenes de lesa humanidad, un mundo que vaya más allá de su fascismo que nos quieren imponer”, señaló la dignataria.

En el marco de ese foro, la delegación nicaragüense ha sostenido encuentros con el presidente de Abjasia, Badra Gunba, y con representantes de Osetia del Sur, ambas regiones separatistas de Georgia.

También con la directora de la Agencia Federal Médico Biológica de Rusia, Veronika Skvortsova, de acuerdo con la información.

En las reuniones se ha revisado el estado de la cooperación bilateral en los ámbitos diplomáticos, legislativo, económico, comercial y financiero; salud, farmacéutica, espacial, educación, medios de comunicación, deporte, cultura, técnico-militar y la cooperación con Rusia, entre otros, según Managua.

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La delegación nicaragüense también ha firmado acuerdos de cooperación con los medios de comunicación de Lugansk, Jerson, Donetsk y Zaporizhia, regiones ucranianas ocupadas por Rusia.

Además, se ha firmado el plan de acción integral entre la Unión Económica Eurasiática y la República de Nicaragua para el período 2026-2029, y el plan de actividades con la ciudad de Sebastopol, en Crimea, ocupada por Moscú.

"Nos felicitamos de estar en ese plano, luchando por el nuevo mundo, un mundo de paz, de fraternidad, de complementariedad, de respeto", destacó Murillo.

La delegación nicaragüense también la integran el ministro de Industria y Comercio, Erwin Ramírez; el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, o el director del Instituto Nicaragüense de Deportes, Daniel Sequeira, entre otros.

Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Rusia es un antiguo aliado de Nicaragua que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses. EFE