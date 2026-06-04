El buque escuela de la Armada venezolana visita Santiago de Cuba

La Habana, 4 jun (EFE).- El buque escuela Simón Bolívar, de la Armada de Venezuela, atracó este jueves en el puerto de Santiago de Cuba (sureste) en visita oficial como parte del 36 crucero de instrucción al exterior, reportaron medios estatales de la isla.

Esta embarcación -llamada también el 'Embajador Sin Fronteras'- ha visitado diversos puertos cubanos en repetidas ocasiones y este año llega por primera vez a la isla tras la captura y detención del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos en Caracas, y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

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El comandante del buque, el capitán de navío Carlos D'Suze Santos, declaró que este viaje de instrucción de 120 futuros oficiales de la fuerza armada nacional venezolana lo denominaron Mares de Unión por el Sueño de Bolívar y que su presencia en suelo cubano "es muestra de los lazos que unen a los dos pueblos".

"Santiago de Cuba y Venezuela comparten un destino común, pues las une una hermandad histórica e indestructible, así como una solidaridad inquebrantable, cimentadas sobre la base de dos gigantes de la historia contemporánea: Fidel Castro y Hugo Chávez", afirmó el comandante venezolano.

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Al darle la bienvenida, el jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental de la isla, general Florencio Navas Guevara, dijo que esta visita "es una oportunidad de abrazar nuevamente al pueblo venezolano, un abrazo cargado de patriotismo y hermandad".

Durante los cinco días de su estancia en Santiago, la segunda ciudad en importancia de Cuba, los 216 tripulantes, entre ellos, los cadetes en formación, cumplirán un programa de actividades y encuentros con autoridades, y visitarán lugares históricos y culturales.

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La Agencia Cubana de Noticias, indicó que además, la población tendrá acceso al buque venezolano para conocer "su funcionamiento, interactuar con la tripulación y conocer cómo se desenvuelven y organizan las labores a bordo".

En sus dos visitas anteriores a Cuba, el Simón Bolívar estuvo en los puertos de Cienfuegos (2025) y Santiago (2024).

Tras zarpar del puerto venezolano de la Guaira, esta vez el crucero de la Armada venezolana ha recorrido Granada, Dominica, San Cristóbal y Nevis, México y ahora Cuba. EFE