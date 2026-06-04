Google Wallet permitirá la identificación digital en varios países de la Unión Europea a partir de este verano

Google ha anunciado que Google Wallet permitirá identificarse digitalmente en determinados países de la Unión Europea a partir de este verano, e incluirá una nueva forma de verificación de la edad del usuario al colaborar con el banco Sparkasse.

El gigante tecnológico explica desde su blog que "los documentos de identidad permiten a los usuarios demostrar su edad e identidad de forma segura". Esta nueva operativa fue lanzada anteriormente en Brasil, India, Taiwán y el Reino Unido.

El objetivo de Google ahora es expandir los pases de identidad a más países, aunque no ha citado realmente cuáles podrán acceder de esta nueva experiencia de la app Wallet, afirma que estará disponible en "algunos países miembros de la Unión Europea".

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Google se refiere a los pases de identidad como el término técnico para las versiones digitales de documentos oficiales como el DNI, el pasaporte o el carné de conducir.

De hecho, la Unión Europea ya tiene en marcha el proyecto llamado Cartera de Identidad Digital Europea (EU Digital Identity Wallet), y en España, bajo el marco de la normativa comunitaria, la Cartera Digital Beta, que permitirá verificar la edad en internet, realizar trámites administrativos y disfrutar de servicios públicos y privados del día a día, tanto en España como en cualquier otro país de la UE.

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La identificación digital a través de Google Wallet, como alternativa del gigante tecnológico a la Cartera de Identidad Digital Europea, tendrá un objetivo más comercial, desde demostrar que se es mayor de edad hasta hacer el registro en un hotel o identificarse para recoger un paquete.

Wallet también incluirá la capacidad de que los clientes del banco alemán Sparkasse tengan una vía fácil y segura de probar su edad, lo que facilitará que puedan verificarla sin tener que compartir detalles sensibles como su nombre, dirección o fecha de nacimiento.

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Google ha trabajado en la verificación de edad desde principios de 2025 y en abril de ese mismo año introdujo la tecnología Zero Knowledge Proof (prueba de conocimiento cero) que permite que Wallet sea capaz de usar la identificación digital del usuario para verificar su edad.

En la documentación oficial de Google se puede leer que "la ZKP es un método criptográfico que permite a los usuarios demostrar una afirmación ("Soy mayor de 18 años") sin revelar los datos subyacentes reales".

El gigante tecnológico también ha anunciado que está haciendo más fácil el proceso de pago (checkout) con Google Pay, y que ha actualizado la función de Secure Payment Authentication para que los usuarios de la Unión Europea puedan comprar en sitios web europeos usando únicamente la verificación biométrica. Esto evitará la necesidad de introducir contraseñas de un solo uso o pasar por páginas adicionales de verificación de identidad.

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