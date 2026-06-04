En intimidad familiar entierran a Agostina Vera, la adolescente asesinada en Argentina

Buenos Aires, 4 jun (EFE).- Familiares y allegados de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la provincia argentina de Córdoba, fueron los únicos que asistieron este jueves al sepelio, celebrado en la más estricta intimidad, mientras la Justicia avanza en la investigación del feminicidio, por el que está detenido Claudio Barrelier, de 33 años.

El cortejo fúnebre partió cerca de las 11:00 hora local (14:00 GMT) desde una funeraria y hacia el cementerio Los Álamos, en las afueras de la ciudad de Córdoba.

El entierro tuvo lugar tras un velatorio que comenzó el miércoles por la tarde y concluyó este jueves en la mañana, con acceso restringido a familiares y personas cercanas a la víctima. La zona permaneció bajo un operativo policial y vallada para limitar el ingreso de personas ajenas al entorno cercano.

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La Justicia entregó el cuerpo de la adolescente a su familia el mismo miércoles, tras finalizar la autopsia, según afirmó Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, en una entrevista con el canal LN+.

La familia materna había solicitado postergar el velatorio a la tarde miércoles para poder participar en la movilización del movimiento 'Ni una menos', en reclamo de justicia por Agostina y contra la violencia de género.

Los abuelos de la adolescente encabezaron la marcha en la ciudad de Córdoba, una de las numerosas manifestaciones convocadas en Argentina para exigir justicia por este feminicidio.

Agostina Vega desapareció el 23 de mayo y sus restos fueron hallados una semana después, el 30 de abril, en un descampado de la capital cordobesa.

Hasta el momento, hay solo un imputado por el feminicidio: Claudio Berrelier, de 33 años, quien fue detenido después de que el video de una cámara de seguridad mostrara a la menor al ingresar a su domicilio sin que se le viera salir.

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Los investigadores buscan determinar si el acusado actuó solo o contó con colaboración para ocultar el crimen.

Mientras continúan las investigaciones, la Fiscalía ordenó este jueves nuevos allanamientos en la vivienda donde habría ocurrido el asesinato, en búsqueda de elementos para ser sometidos a análisis forenses.

Este feminicidio, con amplio impacto en Argentina, fue en uno de las principales denuncias durante las movilizaciones realizadas en la víspera contra la violencia de género, en el undécimo aniversario de 'Ni una menos'. EFE.

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