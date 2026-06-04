Elena Furiase y Mariola Orellana desvelan el sexo del primer nieto de Rosario Flores

"Ya soy abuela. La dicha más grande de mi vida. Estoy llena de felicidad y quería compartir con vosotros esta alegría tan especial. Agradecida con la vida y dando gracias al Señor por tanto". Con este emotivo mensaje y una imagen de una diminuta manita Rosario Flores anunciaba este martes 2 de junio el nacimiento de su primer nieto, un bebé muy esperado del que la artista prefería no revelar más detalles como el sexo o el nombre elegido respetando los deseos de su hija Lola Orellana y su pareja Cosme Daniel de vivir este momento tan especial de sus vidas lejos del foco mediático y con la misma discreción con la que han llevado su embarazo tras salir a la luz el pasado enero que estaban esperando su primer hijo después de varios años de relación.

Sin embargo, la felicidad de dos de los miembros del clan Flores, Elena Furiase y Mariola Orellana -una más de la familia- ha hecho que revelen inesperadamente y sin caer en la cuenta por la emoción, que la cantante de 'Mi gato' ha tenido una nieta, de la que por el momento no ha trascendido su nombre a pesar de que muchos apuestan que se llamará Lola continuando la tradición familiar y como homenaje a la icónica 'Faraona' Lola Flores cuando se cumplen 100 años de su nacimiento.

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"Ay mi sobrina preciosa ya está aquí! Se nos expande el corazón" ha escrito la hija de Lolita Flores y Guillermo Furiase en el post con el que su tía Rosario ha compartido emocionada que ya es abuela.

Y por si quedaba alguna duda, la mujer de Antonio Carmona lo ha confirmado revelando que la bebé es "la niña más preciosa del universo con una luz que nos ha llenado a todos de amor infinito".

No han sido las únicas que han cometido un 'desliz', ya que también la artista Belén López, gran amiga de Rosario, ha expresado su alegría por la maternidad de Lola Orellana escribiendo en la publicación de la orgullosa abuela primeriza "la niña, la madre y la abuela más guapas del mundo! Os quieroooo. Ay ay qué alegría señor bendito!".

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