El encuentro de León XIV con las víctimas de abusos españolas, uno de los asuntos de su visita aún en el aire

El Papa León XIV llegará este sábado 6 de junio a España en un momento clave para la gestión de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia tras el acuerdo Iglesia-Estado para la reparación a víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial que contempla indemnizaciones y con la posibilidad de un encuentro privado con víctimas todavía en el aire.

El primer denunciante del caso de abusos de Montserrat y portavoz del movimiento 'Reparación Integral Ya', Miguel Hurtado, exigía este martes una reunión con León XIV. En el caso de que no se produzca, avisaba de que sería "una profunda falta de respeto".

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"Lo primero es, ¿el Papa se va a reunir con las víctimas? ¿Sí o no? Nosotros vamos a dejar hasta el viernes para recibir una contestación del Vaticano. Nos parece que si el Papa pisa España sin tener nosotros una reunión agendada con el Pontífice sería una profunda falta de respeto que no vamos a consentir ni tolerar", aseguraba en declaraciones a medios frente a la Nunciatura Española Apostólica en Madrid.

Hurtado opina que debería ser "obligado" que León XIV hablara con víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en cada viaje. "No tiene ningún sentido que el Papa hable del cambio climático, de la inteligencia artificial en contra de la guerra, es decir, que se erija el líder moral de puertas para afuera y de puertas para adentro no limpie su casa. Pon en orden tu casa y luego ya nos dirás al resto cómo nos tenemos que comportar", reclamaba.

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En este sentido, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó el miércoles que, por el momento, no está prevista una reunión privada del Papa León XIV con víctimas de abusos en la Iglesia, encuentro reclamado por víctimas españolas que incluso han escrito al Pontífice para que las reciba y que consideran que "no sería de recibo" que no mantuviera una reunión con ellas.

"NI JUSTO NI HUMANO"

En esta misma línea, el portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, ha expresado en declaraciones a Europa Press que "no sería ni justo ni humano" que no las recibiera.

Cuatrecasas explica que escribió una carta a Nunciatura Apostólica y a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores preguntando por este posible encuentro con el Pontífice y dice no haber recibido "ninguna respuesta".

Además, rechaza la posibilidad de que el encuentro se posponga y se realice después del viaje, en el Vaticano. "No nos sirve, no puedo estar toda mi vida viajando, menos para que me reciba el Papa, no soy Ayuso ni Sánchez. Es un desprecio. A Roma no voy", sentenció.

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Ante la falta de respuesta, ha anunciado que ANIR junto a LULACRIS (Asociación contra los abusos sexuales en la infancia), Justice Initiative España (ONG apoyada por la Fundación Guido Fluri), y AVA (Asociación de víctimas de Navarra) acudirán el lunes 8 de junio a la Nunciatura --coincidiendo con el día que el Papa se reúne con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- para expresar su indignación ante los medios.

Incluso el actor Alberto San Juan, que protagoniza la cinta 'La Luz', en cines desde este viernes 5 de junio, ha opinado sobre el asunto. "Si el Papa no se reúne en España con las víctimas, en un encuentro público y transparente o en uno privado del que luego se informe, me parecería otra vez pasar por encima de las víctimas, y contribuir al silencio y a la ignorancia de un dolor provocado dentro de la Iglesia y gracias a las dinámicas de la Iglesia", ha señalado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno de la película en la que se mete en la piel de un cura abusador.

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Por su parte, el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, explicó este miércoles que el Pontífice no podrá reunirse durante su viaje a España con todas las realidades que lo han pedido.

"Hay mil grupos que están presionando porque quieren que el Papa se reúna con ellos. El Papa y la delegación vaticana son los que van a empezar a posibilitar esos encuentros. Desde luego, con víctimas, el Papa ya se ha reunido en Roma varias veces y no será la última vez que se reúnan", aclaraba Cobo en declaraciones a medios de comunicación durante una visita al escenario de la Misa de Cibeles este miércoles.

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El sacerdote y comisario pontificio para el caso Sodalicio, Jordi Bertomeu-Farnós, también se refirió este martes a la posibilidad de que los encuentros del Papa con víctimas de abusos en la Iglesia se conviertan en una cita obligatoria allá donde vaya y pidió que no se produzcan "para quedar bien". "A mí me da mucho miedo la 'teología Ikea': Pon una víctima en tu vida", avisaba.

CON VÍCTIMAS DE ABUSO ESPIRITUAL Y DE CONCIENCIA

Fuentes eclesiales aseguran a Europa Press que no se descarta que el Papa se reúna con víctimas de abuso sexual, espiritual y de conciencia durante su visita a Madrid --podrían ser aquellas a las que atienden con el proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid-- aunque precisan que el encuentro también podría producirse "de otra manera" e insisten en que "el cuidado a las víctimas no se trata solo de un encuentro puntual, sino de todo un proceso de acompañamiento".

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En caso de producirse finalmente, la reunión tendría lugar poco después de la puesta en marcha, el pasado mes de marzo, del protocolo firmado entre la Conferencia Episcopal, la Conferencia de Religiosos, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial.

El Papa León XIV ha pedido investigar los casos de abusos en la Iglesia católica con "justicia, verdad y caridad". Así lo exigía en enero pasado en su discurso al personal y a los miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, en quienes recae la responsabilidad de delitos particularmente graves dentro de la Iglesia, incluyendo el abuso sexual de menores por parte del clero, desde hace 25 años.

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La primera reunión de León XIV desde su elección con un grupo de víctimas de abuso y activistas que luchan contra esta violencia sexual tuvo lugar en octubre de 2025, cuando recibió en el Vaticano a seis miembros de la junta directiva de Ending Clergy Abuse (ECA) Global, una organización internacional de derechos humanos que aboga por un mayor apoyo y reparación para las víctimas.