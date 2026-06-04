Aitana convierte la Plaza de España de Sevilla en su ‘Cuarto Azul’ en Icónica Fest

Natalia Ríos Orelogio

Sevilla, 4 jun (EFE).- Aitana ha transformado la Plaza de España en un espacio íntimo durante su concierto en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, ante cerca de 20.000 espectadores, en una noche marcada por la emoción, las coreografías masivas y la conexión constante con el público sevillano.

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Antes de su aparición, los focos instalados en las altas torres del recinto ya anticipaban un escenario preparado para el espectáculo. Cuando la música de espera se interrumpió, el recinto estalló en gritos: miles de fans corearon el nombre de la artista hasta su entrada, vestida con un traje blanco roto de lentejuelas y acompañada por doce bailarines.

“Sevilla tiene un color especial”, ha recordado la cantante, que ofrecerá dos conciertos consecutivos en la capital andaluza, en una noche en la que la ciudad ha sido protagonista tanto dentro como fuera del repertorio.

El concierto se ha articulado en torno a ‘Cuarto Azul’, su último trabajo, donde la artista explora una etapa más introspectiva. Canciones como ‘6 DE FEBRERO’ o ‘Segundo Intento’ marcaron el inicio de un recorrido emocional que combina vulnerabilidad, nostalgia y crecimiento personal.

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La puesta en escena ha reforzado este concepto: una estructura simbólica de habitación azul que ha funcionado como hilo conductor del espectáculo. En uno de los momentos más delicados, Aitana “ha cerrado las cortinas” de ese cuarto para interpretar ‘Cuarto Azul’, en un tramo de concierto de tono más íntimo y contenido.

Sin embargo, la noche también ha tenido espacio para lo inesperado. Entre el público, la artista se fijó en un cartón con su imagen vestida de gitana azul que sujetaba un fan. La escena ha derivado en una conversación improvisada con los fans: Aitana mencionó que su padre es de Jaén y que de pequeña se vestía de flamenca, prometiendo aprender a bailar sevillanas y volver a la Feria de Abril “no solo para hacerse fotos, sino para disfrutarla de verdad”.

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Tras el paréntesis, el concierto ha retomado la intensidad con ‘11 Razones’, antes de dar paso a la parte más electrónica del repertorio, heredera de su etapa ‘Alpha’, donde el espectáculo se convirtió en una gran pista de baile.

La artista ha mencionado el calor sevillano entre risas antes de enlazar con su colaboración junto a Quevedo.

Uno de los momentos más celebrados de la noche ha llegado cuando, tras leer un cartel del público, Aitana ha interpretado a capela ‘Con la miel en los labios’, sostenida únicamente por las voces del estadio.

La emoción ha vuelto en el tramo más personal del concierto con la canción 'Música en el cielo' dedicada a su abuelo fallecido, uno de los pasajes más silenciosos y respetuosos de la velada.

Ya en la recta final, durante ‘Las Babys’, la artista ha invitado a varios fans a subir al escenario para bailar con ella. Entre ellos destacó una niña de unos cuatro años, convertida en una de las imágenes más tiernas y comentadas de la noche por la espontaneidad del momento.

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El cierre ha devuelto el protagonismo a ‘Cuarto Azul’, antes de que ‘Superestrella’ pusiera el broche final a un concierto de más de dos horas, convertido en una celebración colectiva entre luces y coreografías.

Aitana se ha despedido de Sevilla entre aplausos en una Plaza de España que ha vuelto a demostrar su capacidad para convertirse, por una noche, en uno de los grandes escenarios musicales del país.