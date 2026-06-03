Zelenski amenaza con despidos ante la falta de avances en los acuerdos para comprar sistemas Patriot

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha amenazado este miércoles de manera pública con despidos entre los funcionarios de alto nivel ante la falta de avances en la elaboración de los contratos para adquirir más defensas antiaéreas y misiles Patriot, un de las principales demandas en Kiev.

"La tarea es absolutamente clara: acelerar este contrato de los Patriot, y es una responsabilidad personal de los funcionarios involucrados", ha apuntado en redes sociales, desde donde ha dado de margen hasta este viernes para presentarle los informes correspondientes o habrá "conclusiones serias en materia de personal".

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Zelenski ha incidido en que ya ha existe una acuerdo político para hacerse con este arsenal, sin embargo, están a la espera de que se aplique a nivel financiero, jurídico y técnico. "La espera está tomando demasiado tiempo", ha advertido tras reunirse este miércoles con representantes de Defensa y Exteriores.

"Los fondos del paquete europeo de apoyo a Ucrania por un monto de 90.000 millones de euros y otros de nuestros recursos financieros deben utilizarse al máximo tan rápido como sea posible para cumplir con la tareas que garantizan a la protección de la vida de los ucranianos", ha señalado.

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Hace una semana, Zelenski puso de manifiesto la necesidad de contar con este tipo de sistemas de defensa y se dirigió por carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que no solo aumentara el suministro de los misiles Patriot, sino también para que concediera a Ucrania la licencia para fabricarlos.

La petición tiene lugar en medio de la cada vez más acuciante falta de armamento en las artillerías ucranianas. "No hay nada más doloroso que ver baterías Patriot sin misiles cargados", llegó a decir Zelenski hace poco.