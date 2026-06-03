La jueza pide investigar la "influencia" de una psicóloga en el hijo del fundador de Mango

Barcelona, 3 jun (EFE).- La jueza que indaga la muerte del fundador del gigante textil Mango, Isak Andic, ha pedido a la policía regional de Cataluña que investigue la "posible influencia" de terceras personas en los hechos y, en concreto, de la psicóloga del hijo del empresario que medió para que su padre le legara una herencia en vida.

En un auto, la jueza que investiga a Jonathan Andic por su presunta relación con la muerte de su padre ha encargado nuevas diligencias para aclarar el deceso del empresario, que falleció en diciembre de 2024 al caer desde 100 metros de altura durante una excursión por la montaña que realizaba junto con su primogénito.

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La instructora apunta en su auto que debe investigarse la "posible influencia en los hechos de terceras personas, concretamente de la psicóloga" del sospechoso, Judit L., por lo que insta a analizar los mensajes o conversaciones telefónicas que intercambiaron.

En concreto, la jueza pide analizar las comunicaciones de Jonathan Andic durante diciembre de 2024 por si estas "pudieran arrojar luz al proceso de gestación de la propuestas de excursión" que hizo a su padre, "y si en dicho proceso han podido intervenir o no otras personas".

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La tesis de los Mossos d'Esquadra (la policía de Cataluña), que la instructora ha hecho suya, es que Jonathan Andic propuso a su padre hacer una excursión a solas para limar asperezas por las diferencias que habían tenido por cuestiones económicas, después de que el empresario manifestara su intención de dejar parte de su herencia a una fundación con fines sociales.

De acuerdo con la investigación, fue la psicóloga de Andic la que medió para que Isak aceptara dejar una herencia en vida a su hijo, quien según la jueza instructora ejercía "manipulación emocional" sobre su padre y tenía una "obsesión" por el dinero.

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El auto justifica las nuevas diligencias en la necesidad de "poder determinar con exactitud la participación" de Jonathan Andic en los hechos "y si existieran terceras personas que participaran" en los mismos.

En ese sentido, autoriza a los Mossos a acceder a las comunicaciones de mensajería de la víctima entre mayo y diciembre de 2024, con el fin de analizar cuestiones que "puedan afectar a aspectos económicos de la herencia, como puede ser la creación de una fundación" por parte de Isak Andic y "las implicaciones que esto podría tener en el reparto" de su fortuna.

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La jueza ha acordado las nuevas diligencias de investigación, solicitadas por la Fiscalía a propuesta de los Mossos, para aclarar algunas "imprecisiones" de la instrucción.

Entre las nuevas diligencias, ordena analizar los geoposicionamientos del móvil del investigado previos al día de la muerte de su padre y las comunicaciones entrantes y salientes de su teléfono.

La instructora también pide a la compañía de telefonía Vodafone que informe de todas las comunicaciones de voz, sms y banda ancha móvil vinculadas al número de Jonathan Andic entre el 21 y el 26 de marzo de 2025, cuando el investigado dijo que le habían robado el teléfono en un viaje relámpago a Quito (Ecuador).

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La jueza ve sospechosa la desaparición del móvil de Andic en "extrañas circunstancias" en Quito, justo cuando había trascendido que se había reabierto la investigación por la muerte de su padre. EFE