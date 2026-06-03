Bangladés aumenta las tarifas de electricidad en casi un 20% en plena crisis de suministro

Daca, 3 jun (EFE).- Bangladés aumentó este miércoles las tarifas de electricidad en casi un 20 %, apenas dos días después de que el Gobierno elevara los precios del combustible por segunda vez en dos meses, en medio de las continuas tensiones en Oriente Medio.

La Comisión Reguladora de Energía de Bangladés (BERC, por sus siglas en inglés) anunció en una rueda de prensa en Daca que los precios de la electricidad aumentarán un 16,68 % a nivel minorista y un 19,85 % a nivel mayorista, con efecto a partir del ciclo de facturación de junio.

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Este ajuste marca el primer incremento en las tarifas eléctricas del país desde febrero de 2024, lo que supone un nuevo golpe para los consumidores que ya lidian con una inflación persistentemente alta.

El presidente de la BERC, Jalal Ahmed, señaló que, a pesar del aumento de las tarifas, el país asiático seguirá requiriendo aproximadamente 41.000 millones de takas (unos 3.400 millones de dólares) en subsidios anuales para sostener el sector eléctrico.

"La nueva tarifa solo ayudará a reducir la carga de los subsidios en 14.200 millones de takas (unos 1.160 millones de dólares). Todavía se necesitarán otros 41.000 millones de takas para apoyar al sector", explicó a los periodistas.

Los defensores de los consumidores advirtieron que este último incremento tendrá un impacto generalizado, particularmente en los hogares de bajos ingresos.

"El subsidio no puede ser una excusa para subir las tarifas de electricidad. La electricidad no es solo una mercancía, es parte de la red de seguridad social porque todos la necesitan, incluidos los pobres", declaró a EFE Ghulam Rahman, expresidente de la Asociación de Consumidores de Bangladesh.

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"La electricidad es el alma de la economía. La nueva tarifa avivará aún más la inflación, dejando en peor situación a las personas de todos los niveles de ingresos", añadió.

Según la Oficina de Estadísticas de Bangladés, la inflación fue de un 8,59 % de media entre mayo de 2025 y abril de 2026, manteniéndose muy por encima de los niveles considerados tolerables para los consumidores. EFE