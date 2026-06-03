Kuwait reduce personal de Embajada iraní y expulsa a dos diplomáticos tras último ataque

El Cairo, 3 jun (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Kuwait convocó este miércoles al encargado de negocios iraní en el país en protesta por los últimos ataques iraníes y le comunicó la decisión "de reducir el personal de la Embajada de Irán en el país y declarar a dos miembros de la misión diplomática iraní persona non grata".

En un comunicado, el ministerio señaló que el viceministro de Exteriores, Hamad Sulaiman Al Mashaan, entregó al encargado de negocios iraní, Hamed Hamid Yaqoubi Far, una "nota oficial de protesta por los continuos ataques iraníes y la decisión de reducir el personal de la Embajada y declarar a dos miembros de la misión diplomática iraní persona non grata, exigiendo su salida de Kuwait en un plazo máximo de 24 horas".

PUBLICIDAD

Al Mashaan explicó que esta decisión se produce a raíz de los "continuos y flagrantes" ataques iraníes con misiles balísticos y drones, que la mañana de este miércoles alcanzaron "diversas instalaciones civiles y estratégicas", incluido el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

Estos ataques provocaron la muerte de una persona de nacionalidad india y heridas a más de 60 civiles, además de daños materiales a instalaciones vitales y sedes diplomáticas, lo que consideró el país del golfo Pérsico una "flagrante violación de la soberanía e integridad territorial del Estado".

PUBLICIDAD

Se trata de la primera vez que Kuwait anuncia la muerte de uno de sus residentes en un ataque iraní desde la entrada en vigor, a principios de abril, del alto el fuego en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El viceministro reiteró, asimismo, "la enérgica condena del Estado de Kuwait a los ataques iraníes, haciendo hincapié en el rechazo categórico al uso de su territorio o espacio aéreo para cualquier acto hostil contra cualquier país".

Además, aseguró que las acusaciones de Irán son "infundadas" al "carecer de pruebas", y que la reiteración de estas alegaciones "no puede, bajo ninguna circunstancia, justificar los ataques contra el territorio de Kuwait y su infraestructura civil y vital".

Irán afirmó que Kuwait y Baréin -que también fue atacada hoy- son responsables de manera directa de los ataques de EE.UU. de anoche contra su territorio y un petrolero iraní, y apeló a su derecho a defenderse después de bombardear a estos dos países.

PUBLICIDAD

Al Mashaan concluyó que el país del Golfo tiene "pleno e inherente derecho a defenderse y a adoptar todas las medidas necesarias para preservar su soberanía, salvaguardar su seguridad y proteger su territorio".EFE