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Tribunal Supremo de EEUU permite a Alabama usar el mapa electoral favorable a republicanos

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Washington, 3 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó a Alabama a usar el nuevo mapa electoral que favorece a los republicanos para las elecciones de medio mandato del próximo noviembre, en contra de la opinión de un tribunal inferior que considera que discrimina a los votantes afroamericanos.

El alto tribunal resolvió este martes por la noche el caso mediante una orden, con la oposición de tres juezas.

El nuevo mapa fue impulsado por los republicanos en un intento de lograr mejores resultados en la Cámara de Representantes, en una carrera por revertir los malos augurios en las encuestas que empezó en Texas.

El Partido Republicano, impulsado por el presidente Donald Trump, comenzó a practicar el llamado "gerrymandering", el cambio del diseño de los distritos electorales con intereses partidistas.

La sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de abril que limitaba la Ley de Derechos Electorales de 1965 dio paso a que los estados republicanos del sur comenzaran a modificar sus mapas perjudicando la representatividad de los votantes afroamericanos.

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Tennessee y Florida, por ejemplo, ya aprobaron nuevos distritos para elegir a los representantes al Congreso que favorecen a los republicanos.

La estrategia de cambiar los mapas electorales se ha impulsado en estos meses previos a las elecciones de noviembre pese a que lo habitual es que se cambien cada diez años, coincidiendo con la elaboración del censo, que debería realizarse en 2030.

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En las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los del Senado. EFE

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EFE

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