Consultas en Sarajevo para nombrar un nuevo representante internacional para Bosnia

Zagreb, 3 jun (EFE).- El Consejo para la Aplicación de la Paz (PIC, por sus siglas en inglés) inicia este miércoles en Sarajevo una sesión de dos días para nombrar al nuevo alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina, en sustitución del dimitido diplomático alemán Christian Schmidt.

Compuesto por 55 países y organizaciones internacionales, el PIC fue creado en 1995 en el marco de los Acuerdos de Dayton —que pusieron fin a la guerra de Bosnia— como el órgano encargado de supervisar el proceso de paz en el país balcánico.

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El presidente del Consejo Europeo, António Costa, abogó el lunes en Sarajevo por que el nuevo alto representante "encarne el compromiso de Bosnia-Herzegovina con la senda de adhesión a la Unión Europea".

En el mismo sentido se manifestaron el ministro francés de Exteriores, Benjamin Haddad, y el titular alemán para Europa, Günther Krichbaum, en declaraciones a la televisión N1 Bosnia tras llegar la víspera a la capital bosnia.

Schmidt anunció su dimisión el pasado 10 de mayo tras cinco años en el cargo y en medio de un repunte de las tensiones secesionistas de la República Srpska, uno de los dos entes que componen el Estado de Bosnia-Herzegovina, cuyas autoridades exigen la eliminación de la figura del alto representante.

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Según la prensa bosnia, las posturas de la Unión Europea y Estados Unidos se han alejado últimamente respecto al futuro de esta institución al abogar por diferentes candidatos. Además, Washington defiende una reducción significativa de las competencias de la oficina del alto representante.

El austriaco Valentin Inzko, quien ocupó ese puesto entre 2009 y 2021, ha advertido del riesgo de desestabilización y desintegración del país si la supervisión internacional se debilita antes de alcanzarse los objetivos establecidos, que deberían habilitar a Bosnia-Herzegovina para integrarse en la Unión Europea. EFE

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