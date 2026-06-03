OMS rastrea posibles contactos de un enfermo de ébola que viajó a Emiratos Árabes Unidos

Ginebra, 3 jun (EFE).- Uno de los 15 casos confirmados de ébola en Uganda por el actual brote de la variante Bundibugyo viajó a Emiratos Árabes Unidos, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) intenta recabar información adicional y facilitar el rastreo de contactos con el paciente, indicó su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El objetivo es evaluar el riesgo de exposición durante el viaje del paciente, un residente de la República Democrática del Congo (epicentro del brote) que primero estuvo en Emiratos Árabes y posteriormente viajó a Uganda, indicó Tedros en rueda de prensa.

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El jefe de le agencia sanitaria de la OMS agradeció a Emiratos Árabes y Uganda su colaboración para "mitigar los riesgos relacionados con el caso".

Tedros advirtió por otro lado ante las restricciones generales de viaje impuestas por algunos países ante el brote, asegurando que "están perturbando las cadenas de suministro y obstaculizando la respuesta sanitaria".

Subrayó que la OMS sólo recomienda controles de salida en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos en los países afectados, con el fin de evitar la exportación de casos.

"Pedimos a los países que han impuesto restricciones generales de viaje que las levanten", añadió en la rueda de prensa.

En la parte positiva, el número de casos sospechosos en la RDC ha caído de los alrededor de un millar de la semana pasada a 116 en la actualidad, después de que muchos pacientes con síntomas compatibles dieran negativo en las pruebas de diagnóstico.

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Tedros señaló que una de las prioridades actuales de la OMS es ampliar la capacidad de realizar pruebas de diagnóstico para reducir los retrasos en la confirmación de casos. EFE