La jueza pide investigar la posible implicación de "terceras personas" en la muerte de Isak Andic

La jueza que instruye el caso de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha pedido investigar la posible influencia de "terceras personas" en los hechos, concretamente de la psicóloga familiar, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

El auto del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona), avanzado por 'El País', ve "idóneas, necesarias y proporcionadas" las diligencias pedidas por los Mossos, atendiendo a la gravedad de los hechos, y acuerda que se investigue tanto la posible influencia de la psicóloga familiar, analizando conversaciones y mensajes, como posiblemente de otras personas.

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También pide a la compañía telefónica de Jonathan Andic (hijo de la víctima y único investigado por homicidio), que informe de "todas las comunicaciones" que éste hizo del 21 al 26 de marzo de 2025, coincidiendo con un viaje relámpago a Quito (Ecuador), donde él sostiene que le hurtaron el móvil.

La jueza alega que, ante el cúmulo de indicios que podrían implicarle, hacen falta una serie comprobaciones para acreditar las circunstancias de la muerte de Isak Andic en 2024 y "poder determinar con exactitud la posible participación" de su hijo, así como de terceras personas que pudieran haber participado.

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Sostiene que los indicios descubiertos, como ya esgrimió en el auto de prisión provisional eludible bajo fianza, indican que las circunstancias que describe el hijo "no se corresponden con la realidad y, por tanto, no se puede descartar que exista una participación activa, premeditada y preparada" en la muerte de su padre.

ÚNICO INVESTIGADO

El único investigado hasta la fecha es Jonathan Andic, pero la jueza pide que su compañía telefónica aporte también las comunicaciones entrantes y salientes que realizó del 1 al 17 de diciembre de 2024, para "arrojar luz" sobre la propuesta de la excursión que le hizo a su padre, y si en dicho proceso intervinieron otras personas.

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Mediante esta solicitud a la empresa de telefonía pretende saber si el hijo (que era el único que acompañaba a Isak Andic cuando cayó mortalmente por un barranco en Collbató, Barcelona) se comunicó y en qué momento con más personas de las que ha admitido en su declaración.

En la misma línea, pide solicitar información a las 6 compañías móviles que dan cobertura a la zona de Collbató para aclarar la presencia de Jonathan Andic los días 7 y 10 de diciembre y para saber si junto a él había otras personas "que pudieran tener relación con los hechos los días 7, 10 y 14 de diciembre de 2024".

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HERENCIA

La instructora también ordena a los Mossos d'Esquadra que accedan a las conversaciones de mensajería de la víctima del 1 al 14 de diciembre de 2024 para comprobar si hay conversaciones sobre aspectos económicos de la herencia, como crear una fundación, así como las posibles implicaciones que esto podía tener en el reparto de la herencia.

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La jueza lo ordena después de que, en el auto de ingreso en prisión eludible bajo fianza para Jonathan Andic, afirmara que el investigado tenía "obsesión" por el dinero, hasta el punto de pedir a su padre una herencia en vida.

En cuanto a la relación de padre e hijo, que Jonathan Andic consideró "una relación sin desavenencias", sostiene que el análisis de los mensajes de WattApp refleja lo contrario, hasta el punto de pedirle una herencia en vida que el padre aceptó para continuar teniendo relación con su hijo, hecho en el que pudo influir la psicóloga familiar, según la jueza.

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CONTRADICCIONES

Entre las "incongruencias" detectadas, la instructora señala, primero, que la propuesta de ir de ruta por Montserrat (zona de Collbató) la hizo Jonathan Andic a su padre el 9 de diciembre, cinco días antes del accidente y no dos semanas antes como manifestó en sede policial, y que la hora propuesta era las 7.15, teniendo en cuenta que a esa hora en invierno es de noche.

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Jonathan Andic dijo que era "habitual" que saliesen a caminar juntos pero la instructora constata que el personal de servicio de Isak Andic manifestó que no solían hacerlo, cuestión que quedó confirmada tras analizar las conversaciones en el móvil de Isak Andic los últimos 10 años.

En segundo lugar, Jonathan Andic declaró que conocía la zona porque se la habían explicado unos amigos, y que la había hecho cuatro veces, cuestión desmentida a través de los lectores de matrículas de Collbató, que detectaron el vehículo de uso privado de Jonathan Andic tres veces en diciembre (los días 7, 10 y el 14, día de la caída), no constando otro registro con otro vehículo de Jonathan.

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Y respecto a la caída, en la primera declaración Jonathan Andic manifestó que iba por delante de su padre tres o cuatro metros, ya que Isak Andic iba haciendo fotos, cuestión desmentida, ya que consta en el móvil de la víctima que la última foto la realizó a las 12.17 y el suceso ocurrió a las 12.28, según la unidad de la Unidad Central de Informativa Forense.

En una segunda declaración dijó que oyó un ruido de rocas y vio un bulto que caía, y por último en la llamada con el SEM dijo que vio caer a su padre y como gritaba: "Son tres versiones completamente contradictorias", constata la jueza.