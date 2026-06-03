La actividad económica de EEUU creció ligeramente con diferencias entre grupos socioeconómicos, según la Fed

La actividad económica estadounidense creció a un ritmo de "ligero" a "modesto" en los últimos meses con cada vez mayor distancia entre personas con distintos niveles de ingresos por la presión de los precios, según ha confirmado la Reserva Federal (Fed) en su Libro Beige, documento que proporciona una evaluación de la economía detallada por los 12 bancos centrales regionales del país.

Mientras los hogares con mayores ingresos se mantuvieron "resilientes" y "menos sensibles" al incremento de los precios, las familias de capas medias "exprimieron al máximo cada dólar antes de decidir gastarlo", según explica el banco central.

Más allá, los grupos con niveles de ingresos más bajos han mostrado todavía una mayor presión financiera, en un momento marcado por el alza de los precios derivado de las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo y el aumento del precio del petróleo.

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"Los distritos señalaron que los costos relacionados con la energía, vinculados al conflicto en Oriente Próximo, fueron el principal motor de las presiones inflacionarias, con repercusiones en el transporte marítimo, el embalaje, los alimentos y los fertilizantes", se lee en el documento publicado por la Fed.

En este sentido, los precios crecieron a un ritmo de moderado a fuerte de manera generalizada, con la mayoría de regiones registrando niveles más altos de inflación, una situación que genera incertidumbre entre los consumidores y preocupación por el impacto de los precios del combustible en los hogares.

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Por su parte, el mercado laboral se mantiene similar en la mayoría de regiones, destacando el desempeño del empleo industrial que aumentó en mayor proporción gracias a la actividad relacionada con la defensa y la creciente demanda de centros de datos.

La Fed informa también de ajustes salariales cada vez más frecuentes que se unen a un mayor aumento del coste de la vida, mientras la contratación sigue siendo baja y con menor movilidad debido a que los trabajadores buscan menos cambiar de empleo por la incertidumbre económica.

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