Kuwait confirma heridos y daños "significativos" en su aeropuerto internacional tras la "agresión iraní"

Las autoridades de Kuwait han confirmado este miércoles varios heridos y daños materiales "significativos" en el Aeropuerto Internacional de Kuwait a causa de la "agresión iraní" registrada durante las últimas horas, en las que ha tenido lugar un nuevo intercambio de ataques entre las fuerzas estadounidenses e iraníes, a pesar del alto el fuego pactado el 8 de abril.

El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Abdulaziz al Atuan, ha resaltado que "varios drones hostiles atacaron la terminal 1 del Aeropuerto Internacional durante la agresión iraní". "Este ataque ha causado daños materiales significativos en la terminal y han herido a varias personas, que han recibido la atención médica necesaria", ha agregado.

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Asimismo, ha subrayado que las Fuerzas Armadas kuwaitíes "están supervisando la situación, en coordinación con las autoridades relevantes", antes de destacar que "están totalmente preparadas para responder a cualquier acontecimiento y para adoptar todas las medidas necesarias de cara a mantener la seguridad y la estabilidad del país", según un mensaje en redes sociales.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó "con misiles y drones" la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como a otras bases aéreas de Oriente Próximo y un buque de bandera estadounidense, a modo de "respuesta" a un ataque de Estados Unidos contra uno de sus barcos en la zona del estrecho de Ormuz y una torre de comunicaciones en la isla de Qeshm.

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El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado su responsabilidad en "ataques de autodefensa" contra Qeshm y ha asegurado haber derribado además "varios misiles balísticos y drones iraníes" lanzados contra Kuwait y Bahréin, que por ahora no se ha pronunciado sobre posibles víctimas o daños en su territorio. Washington ha desmentido además que la base de la Quinta Flota haya sido alcanzada.

Este nuevo intercambio de ataques tiene lugar en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril y el estancamiento de las negociaciones abiertas para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo, abierto el 28 de febrero a causa de una ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán.

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