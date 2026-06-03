Inditex gana 1.375 millones de euros, 5,4 % más, en su mejor primer trimestre fiscal

Madrid, 3 jun (EFE).- El gigante textil español Inditex obtuvo un beneficio neto de 1.375 millones de euros (1.595 millones de dólares) entre febrero y abril pasados, su mejor primer trimestre fiscal hasta el momento, un 5,4 % más en comparación con el mismo periodo de 2025.

Según informó este martes el grupo, dueño de marcas como Zara, Pull&Bear y Massimo Dutti, el negocio experimentó un repunte interanual del valor de las ventas del 5,8 %, hasta los 8.750 millones de euros (10.150 millones de dólares). A tipo de cambio constante, aumentó el 8,8 %.

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El resultado operativo (beneficio bruto de explotación) creció un 7,3 %, hasta los 2.568 millones de euros (2.979 millones de dólares), mientras que el margen bruto se situó en el 61,2 %, lo que significa más de 67 puntos básicos respecto al primer trimestre del pasado ejercicio.

Sobre el crecimiento del grupo, la compañía destaca que se sustenta en la inversión continua en su red de tiendas, en los progresos del canal de ventas en línea y las mejoras de las plataformas logísticas.

Innovación, tecnología e inteligencia artificial están presentes en toda su estrategia, añade la compañía textil. EFE