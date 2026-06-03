Al menos 16 muertos en un nuevo ataque de un grupo armado vinculado al EI en la RD Congo

Nairobi, 3 jun (EFE).- Al menos 16 personas murieron en un nuevo ataque perpetrado en el este de la República Democrática del Congo (RDC) por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo armado con vínculos difusos con el Estado Islámico (EI), confirmó este miércoles un representante de la sociedad civil local.

Según detalló a medios locales Dalmas Nzingene, activista de la sociedad civil de la zona, el ataque se produjo anoche hacia las 23.00 hora local (21.00 GMT) en diferentes barrios de la localidad de Mbau, en el territorio de Beni, en la provincia de Kivu del Norte.

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"El enemigo atacó Mbau por tres flancos, concretamente Matété, Mamuli y Kitoho. Esta maniobra de distracción complicó la intervención de los militares y, lamentablemente, cuando llegaron las fuerzas, varios civiles ya habían sido asesinados", afirmó Nzingene.

"Hasta el momento, contamos con 16 muertos", señaló, si bien se trata de una cifra provisional porque todavía siguen las operaciones de búsqueda de víctimas y un número indeterminado de personas están en paradero desconocido.

Entre las víctimas, según detalló Nzingene y declararon vecinos a medios locales, se encontrarían presuntamente un líder religioso y su familia, un profesor, dos estudiantes, un bebé y dos mujeres.

Según la fuente, una "desolación total" reina en Mbau, mientras "la población está presa del pánico y muchas familias están huyendo".

Las ADF son una milicia de origen ugandés con sedes en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran asaltos con frecuencia.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar incursiones dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC comenzaron una operación militar conjunta que no ha frenado las hostilidades.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo deL EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como "una organización terrorista" afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto entre más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE