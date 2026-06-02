Rusia afirma que el ataque ucraniano a un centro educativo en Lugansk marca un nuevo "paradigma" de la guerra

El Kremlin ha advertido este martes que el reciente ataque ucraniano a un centro universitario en Starobilsk, en la ocupada provincia de Lugansk, que mató una veintena de personas, "es un paradigma completamente diferente" de esta fase del conflicto, del que se cumplen ya cuatro años y medio.

El portavoz de Moscú, Dimitri Peskov, ha puesto de manifiesto que este "ataque terrorista deliberado tan inhumano contra civiles" es un paso más allá en el devenir de esta guerra y ha remarcado que Ucrania era consciente de que aquellas instalaciones no eran un objetivo militar.

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"Estamos hablando de un colegio que nunca fue una instalación militar. Nunca estuvo relacionado con asuntos militares. Allí siempre había gente joven, niños, que estudiaban en esa institución (...) el régimen ucraniano lo sabía muy bien", ha denunciado Peskov, en declaraciones a los medios, según recogen agencias rusas.

El pasado 22 de mayo, drones ucranianos golpearon las instalaciones del Colegio Profesional de Starobilsk de la Universidad Pedagógica de Lugansk, incluida una residencia de estudiantes, matando a 21 personas e hiriendo a otras 44. En el momento del ataque había 86 personas en el centro.

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Ucrania, por su parte, afirmó que su Ejército solo apunta hacia objetivos militares. Mientras tanto, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas anunció una investigación sobre lo ocurrido.

Por otra parte, Peskov ha vuelto a incidir en que la guerra puede terminar en cuanto el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ordene la retirada de tropas del este del país, ampliamente controlado por Moscú, en respuesta a una valoración del mandatario que estimó que al menos el conflicto continuará seis meses más.

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"En cuanto a Zelenski y el fin de la guerra para finales de año, la guerra podría terminar hoy mismo, ya lo hemos comentado en repetidas ocasiones (...)Zelenski debe ordenar a sus Fuerzas Armadas que abandonen el territorio de las regiones rusas", ha insistido el portavoz del Kremlin.